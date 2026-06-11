Atuação integrada das forças de segurança e uso de tecnologia ampliam enfrentamento a crimes patrimoniais

Por Gerlen Oliveira

Publicada em 11/06/2026 às 15h55

A atuação integrada das forças de segurança de Rondônia, aliada ao uso de tecnologia de monitoramento em tempo real, resultou na recuperação de um veículo com registro de roubo e sinais identificadores adulterados, em Porto Velho. A ocorrência, denominada Operação Dublê destaca a eficiência dos sistemas de inteligência empregados pelo governo de Rondônia no enfrentamento aos crimes patrimoniais e na identificação de veículos clonados.

A ação teve início após o Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop) identificar uma inconsistência nos registros de circulação de um veículo Hyundai HB20, que aparecia simultaneamente em Porto Velho (RO) e Cuiabá (MT), indicando possível clonagem. A partir da detecção automática, foi emitido um alerta em tempo real para as equipes de campo.

Com base nas informações repassadas pelo sistema de monitoramento, uma equipe foi deslocada até o estacionamento de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Jorge Teixeira, onde o veículo suspeito foi localizado. Após monitoramento e abordagem, os agentes realizaram uma série de verificações técnicas que confirmaram adulterações nos sinais identificadores do automóvel.

Durante a análise pericial, foi identificado o chassi original do veículo, permitindo constatar que o automóvel possuía registro de roubo ocorrido em 22 de maio deste ano. Diante da confirmação, o condutor foi detido e encaminhado ao Departamento de Flagrantes para os procedimentos legais, enquanto o veículo foi apreendido e colocado à disposição da autoridade policial.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que os investimentos em tecnologia e inteligência realizados pelo estado têm fortalecido a capacidade de resposta das forças de segurança. “O governo do estado tem investindo em tecnologia, integração dos sistemas e modernização das estruturas de segurança pública. Esse resultado demonstra que estamos utilizando ferramentas cada vez mais eficientes para proteger a população, recuperar patrimônios e combater organizações criminosas com rapidez e precisão.”

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Hélio Pachá, a ocorrência é um exemplo prático da importância da integração entre monitoramento inteligente e atuação operacional. “A Operação Dublê mostra como a tecnologia se tornou aliada da segurança pública. O alerta gerado pelo sistema permitiu uma resposta rápida das equipes e a confirmação da fraude veicular. Essa integração entre inteligência, monitoramento e ação em campo aumenta a capacidade de prevenção e repressão aos crimes, garantindo mais segurança para a população”, enfatizou.

OPERAÇÃO DUBLÊ

A recuperação deste veículo demonstra o impacto das ferramentas de inteligência e monitoramento no combate aos crimes patrimoniais. Veículos clonados ou adulterados geralmente estão associados às práticas criminosas que dificultam a identificação dos automóveis e comprometem a recuperação dos bens por seus proprietários.

Nesse contexto, o aprimoramento dos sistemas de monitoramento e análise de dados amplia a capacidade das forças de segurança em identificar irregularidades, localizar veículos com restrições e desarticular práticas relacionadas à receptação e adulteração veicular. Os investimentos realizados pelo governo de Rondônia em tecnologia e integração operacional têm contribuído para respostas mais rápidas e eficientes, reforçando a segurança pública e a proteção do patrimônio da população.

A Operação Dublê é uma estratégia voltada à identificação de veículos clonados, adulterados ou com registros de restrição criminal, por meio da integração entre sistemas de monitoramento, bancos de dados e equipes operacionais. A iniciativa permite detectar inconsistências em tempo real; qualificar abordagens e ampliar a recuperação de veículos roubados ou furtados, impulsionando a redução dos crimes patrimoniais e intensificando as ações de segurança pública no estado.