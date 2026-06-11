Luizinho Goebel destaca recorde de participantes na cavalgada e impacto econômico da 38ª Expocol

Por Assessoria

Publicada em 11/06/2026 às 15h26

Presente na cavalgada que marcou a abertura da 38ª Expocol, na tarde desta quarta-feira (10), o deputado estadual Luizinho Goebel destacou a grandiosidade do evento e afirmou que a expressiva participação de cavaleiros é um indicativo de que esta poderá ser uma das maiores edições da feira agropecuária de Colorado do Oeste.

“A expectativa é gigante. Nós pudemos ver na abertura, simbolizada pela cavalgada, a maior cavalgada que já aconteceu na história da Expocol. Eu moro na região há mais de 50 anos e participei de muitas cavalgadas. Nunca vi uma com tanta participação de cavalos e cavaleiros como esta”, afirmou.

Para Luizinho Goebel, o sucesso da cavalgada demonstra a força da festa e a grande adesão da população ao evento, que segue com programação de rodeio, shows e atrações voltadas ao agronegócio.

O deputado também ressaltou a parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva para viabilizar recursos destinados à realização de shows gratuitos durante a feira.

“Conseguimos, através dos nossos mandatos, trazer dois grandes shows para a população. Na abertura, o Trio Parada Dura, com entrada gratuita, e no encerramento, no domingo, o show nacional de Fiduma & Jeca. É uma forma de garantir lazer e entretenimento para todos”, destacou.

Impacto na economia local

Durante a entrevista, Luizinho Goebel enfatizou a importância econômica da Expocol para Colorado do Oeste, especialmente pelo movimento gerado no comércio e no setor de serviços.

“Colorado é um município fortemente ligado à agricultura e ao agronegócio. Eventos como a Expocol atraem visitantes de toda a região, que utilizam hotéis, restaurantes, lanchonetes, postos de combustíveis e o comércio local. Esse dinheiro circula na cidade e fortalece a economia”, explicou.

O parlamentar também rebateu críticas sobre os investimentos realizados em atrações artísticas, argumentando que os recursos movimentam diversos setores econômicos do município.

“A sonorização, a iluminação, o palco, a montagem das estruturas, a segurança e a mão de obra envolvida no evento geram emprego e renda para trabalhadores de Colorado do Oeste. Isso beneficia diretamente a população”, ressaltou.

Como exemplo do impacto econômico da feira, Luizinho citou o relato de uma empresária do setor de confecções.

“Conversei com uma comerciante que me contou que vendeu praticamente todo o estoque de botas, chapéus, cintos e outros itens ligados à cultura sertaneja. Isso mostra como a Expocol aquece o comércio local e gera resultados positivos para diversos segmentos”, afirmou.

Ao final, o deputado lembrou que, além da programação da Expocol, a população também contará com as festividades em comemoração ao aniversário de Colorado do Oeste, incluindo atrações voltadas ao público evangélico.

“É um momento especial para a cidade. A população está sendo contemplada com eventos para todos os públicos, fortalecendo a cultura, o lazer e a economia do município”, concluiu.