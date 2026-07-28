Pastora Cila propõe integrar assistência social, educação e serviços públicos em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 13h50

A atuação comunitária desenvolvida ao longo dos últimos anos passou a orientar parte da agenda pública apresentada pela Pastora Cila, pré-candidata a deputada estadual pelo PRD. Em visitas e reuniões, ela tem defendido que o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade não termine com a concessão de benefícios emergenciais, mas avance para ações que ampliem o acesso aos serviços públicos e criem condições de autonomia.

Para Pastora Cila, o número de famílias atendidas pelo Bolsa Família demonstra que a assistência social precisa ocupar espaço permanente no planejamento e na fiscalização das políticas públicas estaduais. Em junho de 2026, o programa contemplava 127.598 famílias nos 52 municípios de Rondônia, com repasse mensal superior a R$ 86,2 milhões. A pré-candidata defende que a atuação parlamentar acompanhe tanto a execução dos recursos quanto a capacidade da rede pública de atender essas famílias de forma integrada.

“O benefício emergencial é necessário, mas não pode representar o fim do atendimento. A família precisa ser acompanhada, ter acesso aos serviços e encontrar condições para reconstruir sua autonomia. É essa integração que precisamos discutir”, afirmou.

Líder religiosa e empresária, Pastora Cila construiu sua trajetória pública a partir do contato com famílias atendidas por iniciativas de acolhimento, orientação e apoio social. Segundo ela, essa experiência permitiu identificar dificuldades que ultrapassam a falta imediata de renda, como ausência de documentação, evasão escolar, dificuldade de acesso aos serviços públicos e limitação das oportunidades de geração de renda.

A pré-candidata afirma que pretende levar essas demandas à Assembleia Legislativa por meio da fiscalização das políticas existentes, do diálogo com os municípios e da construção de medidas que aproximem os programas estaduais das necessidades encontradas nos bairros, distritos e comunidades do interior.

Ao tratar da estrutura de atendimento, Pastora Cila defende que a Assembleia Legislativa acompanhe as condições de funcionamento dos equipamentos da assistência social. Rondônia possui 63 Centros de Referência de Assistência Social, os Cras, e 20 Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os Creas. Documento técnico estadual publicado em 2025 apontou a necessidade de melhorar a mobilidade das equipes, principalmente para alcançar áreas rurais, comunidades isoladas e bairros periféricos.

Na avaliação da pré-candidata, a análise do orçamento destinado ao setor precisa considerar as condições reais de trabalho dessas unidades, incluindo equipes, transporte, estrutura física, financiamento e alcance territorial. Ela sustenta que a existência dos equipamentos, sem capacidade adequada de atendimento, pode limitar a chegada dos programas às pessoas que mais dependem deles.

A integração com a educação é apontada por Pastora Cila como exemplo de política que apresenta resultados quando diferentes áreas compartilham informações e responsabilidades. Rondônia atingiu 93,68% de acompanhamento da frequência escolar dos estudantes beneficiários do Bolsa Família entre outubro e novembro de 2025. Dos 130.815 alunos incluídos no público de acompanhamento, 122.548 tiveram a frequência monitorada.

Pastora Cila defende que esse modelo de articulação seja ampliado para permitir a identificação de evasão escolar, insegurança alimentar, ausência de documentação e outras situações que exigem resposta conjunta do poder público. Para ela, as políticas precisam acompanhar a trajetória completa da família, desde a identificação da vulnerabilidade até o acesso aos serviços necessários para recuperar autonomia.

A experiência religiosa permanece como parte de sua identidade pública, enquanto a agenda apresentada na pré-campanha incorpora questões relacionadas ao orçamento da assistência social, à fiscalização dos programas, à estrutura da rede de atendimento e à atuação das entidades comunitárias. O nome de Pastora Cila será submetido à convenção do PRD marcada para 1º de agosto, em Porto Velho.