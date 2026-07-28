Parceria entre Detran-RO, PRF e Fhemeron marca o Dia do Motorista com ação de conscientização

Por secom

Publicada em 28/07/2026 às 14h10

Em celebração ao Dia do Motorista, comemorado em 25 de julho, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito, promoveu uma ação educativa na Avenida Jorge Teixeira, nas proximidades da Avenida Tiradentes, em Porto Velho. A iniciativa reuniu esforços da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), levando informação e conscientização aos condutores que passaram pelo local.

Durante as abordagens, as equipes orientaram motoristas sobre práticas de direção defensiva, o cumprimento das normas de trânsito e atitudes que contribuem para a prevenção de sinistros e a preservação da vida. A atividade também reforçou a importância da responsabilidade de cada condutor para a construção de um trânsito mais seguro.

Além das orientações sobre segurança viária, a Fhemeron mobilizou os participantes para uma causa igualmente essencial: a doação voluntária de sangue. Os motoristas receberam informações sobre quem pode doar, a importância de manter os estoques abastecidos e como esse gesto solidário pode fazer a diferença na vida de quem precisa.

Ao unir educação para o trânsito e incentivo à doação de sangue, a ação evidenciou que a preservação da vida vai além das vias públicas. A parceria entre as instituições reforça o compromisso de promover iniciativas que despertem a conscientização da população e fortaleçam a cultura da responsabilidade, da cidadania e da solidariedade.