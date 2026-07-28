Energisa orienta como receber avisos de desligamentos programados de energia na sua região

Por energisa

Publicada em 28/07/2026 às 14h49

Clientes da Energisa Rondônia podem se cadastrar para receber os avisos e informações sobre possíveis interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica. Em alguns casos, é necessário realizar os desligamentos programados da rede para garantir a segurança das equipes técnicas e da população durante a serviços de manutenções preventivas, melhorias ou expansão da rede elétrica.

A concessionária reforça aos consumidores, a importância de manter os dados de telefone e e-mail atualizados, além de ativar as notificações no aplicativo Energisa On para receber os comunicados. Os desligamentos também são informados no site da empresa, por carta a clientes específicos e, em algumas situações, divulgados por rádio ou carro de som, com antecedência mínima de 72 horas.

Segundo Tiago Cassamassimo, coordenador de Planejamento e Qualidade da Energisa Rondônia, os desligamentos programados são realizados apenas quando indispensáveis. “Atuamos com equipes especializadas para dar manutenção com a rede energizada, sem precisar interromper o fornecimento. Entretanto, em casos de extrema necessidade, para que os serviços sejam realizados com segurança, a rede é desligada de forma programada e o comunicado é feito previamente a todos os clientes, seguindo os procedimentos regulamentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)”, afirma.

Como se cadastrar para receber

A atualização dos dados pode ser realizada sem sair de casa pelo site energisa.com.br ou no aplicativo Energisa On. Basta acessar, informar o CPF do titular ou o número da Unidade Consumidora (UC), cadastrar e-mail e celular válido. O cadastro também pode ser feito pelo WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673.

Clientes que utilizam aparelhos de sobrevida

Consumidores registrados como dependentes de aparelhos médicos que necessitam de energia elétrica recebem avisos personalizados com antecedência mínima de cinco dias úteis. Nesses casos, é possível solicitar à empresa medidas adicionais de apoio durante o período programado de manutenção.