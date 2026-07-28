Georgina Rodríguez causa ao usar look coladíssimo em dia de golfe com Cristiano Ronaldo

Por R7

Publicada em 28/07/2026 às 15h46

Georgina Rodríguez “causou” nas redes sociais ao aparecer com um visual diferente para uma partida de golfe ao lado do noivo, o jogador português Cristiano Ronaldo, neste domingo (26). A influenciadora apostou em um “look de academia”, coladíssimo ao corpo, com direito a decote e barriga de fora.

Nas imagens, além de Georgina e CR7, estão também as filhas do casal, Bella, de 4 anos, e Alana, de 8, além dos outros filhos do jogador, Cristiano Ronaldo Jr., de 16, e os gêmeos Eva e Mateo, de 9.

“Mimoa nasceu para acompanhar a vida como ela é: em movimento, em família e rodeada de momentos que merecem ser lembrados”, escreveu ela, citando sua marca de roupas.