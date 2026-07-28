Ana Castela deixa fãs babando ao posar de biquíni com corpo sarado:

Por R7

Publicada em 28/07/2026 às 15h57

A cantora sertaneja Ana Castela, de 22 anos, chamou a atenção dos seus seguidores nesta terça-feira (28) ao compartilhar uma série de fotos em que aparece de biquíni, exibindo sua boa forma física à beira da piscina. A publicação gerou grande repercussão nas redes sociais, com fãs elogiando a artista.

A artista elegeu um biquíni fininho nas cores verde, amarelo e azul, remetendo à bandeira do Brasil. Nas imagens, Ana Castela foi vista renovando o bronzeado, exibindo um abdômen definido e pernas torneadas enquanto posava para a câmera. A boa forma da cantora rapidamente se tornou o centro das atenções, com diversos seguidores expressando admiração e elogiando sua aparência com comentários como: “Você é um espetáculo, Ana Flávia Castela”, “Isso não é uma mulher, é uma maravilha” e “Corpo natural de milhões”.

A exibição de sua forma física vem na esteira de uma rotina de treinos intensificada. Na noite da última segunda-feira (27), Ana Castela já havia compartilhado com seus fãs, por meio de um vídeo no Instagram, detalhes de sua dedicação à academia. Na ocasião, a “Boiadeira” revelou ter alterado sua estratégia de exercícios, buscando maior volume nas pernas e nos glúteos, explicando de forma bem-humorada que a mudança visava aprimorar seus vídeos de “arrume-se comigo”.

Além dos registros de boa forma, Ana Castela também teve seu nome envolvido em uma polêmica no último fim de semana. A controvérsia surgiu após o rapper Orochi curtir uma de suas fotos no Instagram. A atitude do músico chamou a atenção dos internautas, especialmente porque Lara Jucá, ex-namorada de Orochi, estaria supostamente vivendo um affair com Zé Felipe, que por sua vez já teve um breve relacionamento com a própria Ana Castela. A interação de Orochi, sendo a primeira e única com a cantora, levou muitos usuários a especularem que a curtida seria motivada por “dor de cotovelo” em relação ao suposto novo romance de sua ex.

Diante da repercussão e das especulações, Ana Castela utilizou suas redes sociais para se manifestar, pedindo para não ser associada ao assunto. “Me tirem dessa. Paz”, escreveu a cantora em uma publicação que abordava a curtida de Orochi. Vale ressaltar que o relacionamento de Orochi e Lara Jucá teve início em 2019, com idas e vindas, e chegou ao fim definitivo em maio deste ano. Já o breve relacionamento entre Zé Felipe e Ana Castela foi encerrado em dezembro de 2015.