Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2: David Yates e a conclusão de dez anos de saga cinematográfica

Por Redação

Publicada em 28/07/2026 às 15h50

Harry potter and the deathly hallows - part 2 encerrou em julho de 2011 uma das sagas cinematográficas mais longas e mais assistidas da história do cinema, com um oitavo filme que precisava entregar simultaneamente a resolução de arcos narrativos construídos ao longo de sete filmes e dez anos, sequências de ação na escala de um épico de guerra e momentos de emoção genuína que honrassem o investimento de uma geração inteira de espectadores. David Yates, que havia dirigido os três filmes anteriores, chegou ao final da saga com um domínio do universo que permitia escolhas de ritmo e de tonalidade que um diretor recém-chegado não poderia ter tomado com a mesma segurança.

A batalha de Hogwarts como espetáculo épico

A batalha final de Hogwarts é a maior sequência de ação de toda a franquia e uma das mais elaboradas que o cinema de fantasia britânico havia produzido até aquele ponto, com centenas de personagens, criaturas mágicas e feitiços ocupando os corredores, jardins e torres da escola que o espectador havia visto em sete filmes anteriores. A familiaridade com Hogwarts como espaço foi usada por Yates como instrumento dramático, cada sala, cada corredor e cada torre destruída era um lugar que o espectador conhecia de filmes anteriores, e a destruição desses espaços familiares criava uma perda que a simples escala visual da batalha sozinha não poderia produzir.

A decisão de tratar a batalha não como sequência de ação de super-heróis mas como sequência de guerra, com personagens morrendo sem aviso e sem tempo para despedidas elaboradas, foi consistente com o tom que a saga havia adotado progressivamente e foi recebida pela maioria dos críticos como a abordagem correta para o material.

Ralph Fiennes como Voldemort no confronto final com Harry tem uma intensidade que os filmes anteriores haviam construído cuidadosamente, com cada aparição do personagem adicionando camadas a um antagonista que era simultaneamente o vilão mais poderoso e o mais emocionalmente limitado da saga. A revelação no Banco King's Cross de que Voldemort havia criado inadvertidamente um Horcrux em Harry quando tentou matá-lo quando bebê transformou o confronto final numa questão muito mais complexa do que boa versus maldade, e Fiennes entregou o desfecho com uma vulnerabilidade específica que tornava a derrota do personagem tanto esperada quanto genuinamente impactante.

As mortes que definiram o tom da conclusão

Alexandre Desplat e a trilha do encerramento

Alexandre Desplat assinou as trilhas das duas partes de Relíquias da Morte, encerrando uma sucessão de compositores que havia incluído John Williams, Patrick Doyle e Nicholas Hooper. Desplat construiu para a Parte 2 uma partitura que resgata temas de todos os filmes anteriores em momentos específicos, criando uma experiência sonora que recompensa quem acompanhou a saga inteira.

A faixa Lily's Theme, que abre o filme com uma voz feminina solitária, tornou-se uma das composições mais reconhecidas da franquia e funciona como âncora emocional para as revelações sobre Snape que o terceiro ato entrega.

Matthew Lewis como Neville Longbottom tem na Parte 2 o momento culminante de um arco que atravessou oito filmes, saindo do garoto desajeitado que perdia o sapo de estimação para o líder da resistência estudantil em Hogwarts. O discurso de Neville durante a batalha e a destruição da última Horcrux são os momentos que completam uma trajetória que Rowling havia construído com paciência ao longo de sete livros.

Lewis comentou que a transformação física do personagem entre os filmes foi tão comentada pelo público quanto a narrativa, criando uma sobreposição entre o crescimento do ator e o do personagem que a saga aproveitou.

A destruição de Hogwarts como escolha temática

A decisão de destruir fisicamente Hogwarts durante a batalha final carrega peso simbólico que vai além do espetáculo. O castelo havia sido apresentado durante sete filmes como refúgio, como o único lugar onde Harry se sentia em casa, e a guerra transforma esse santuário em campo de batalha coberto de corpos de estudantes.

Essa profanação do espaço seguro é o argumento mais direto que a saga faz sobre o custo da guerra, e o filme se recusa a reconstruir o castelo antes dos créditos, deixando as ruínas como imagem final da vitória.

As mortes de Remus Lupin, Ninfadora Tonks, Fred Weasley, Lavanda Brown e de dezenas de outros personagens durante a batalha foram tratadas por Yates sem o tempo de luto que cada uma mereceria individualmente, criando um efeito de massa que era emocionalmente mais próximo de como as guerras reais funcionam do que de como a ficção convencional trata as mortes de personagens secundários. Para o espectador que havia acompanhado a saga desde o começo, a rapidez com que personagens conhecidos eram removidos da narrativa sem cerimonial criava um desconforto específico que honrava a seriedade do que o final da saga exigia.

A morte de personagens amados durante a batalha, tratada com uma economia narrativa que se recusava a dedicar tempo de luto proporcional ao investimento emocional dos espectadores, foi uma decisão coerente com a lógica da guerra que a narrativa retratava, onde a morte chega sem cerimônia e os sobreviventes continuam lutando. A sequência das memórias de Snape é o momento emocional mais forte não apenas do último filme mas provavelmente de toda a franquia, com Alan Rickman tendo plantado ao longo de uma década pistas sutis que só fazem sentido completo depois da revelação.

A batalha final encerra dez anos de produção contínua e uma década de convivência entre público e personagens, e o filme carrega o peso dessa despedida em cada escolha de cena.