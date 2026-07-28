Invisibilidade no trânsito é tema de ação educativa em alusão ao Dia do Motociclista

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 15h55

Para quem pilota uma motocicleta, ser visto pode significar a diferença entre chegar ao destino em segurança ou se envolver em um sinistro. Com essa mensagem, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito, realizou, na segunda-feira (27), uma ação educativa em celebração ao Dia do Motociclista, reforçando a importância da atenção, do respeito e da convivência segura entre todos os usuários das vias.

A programação aconteceu em dois pontos estratégicos de Porto Velho. Enquanto uma equipe esteve na Estrada do Belmonte, orientando os trabalhadores que atuam no Porto e utilizam a motocicleta diariamente como meio de transporte, outra equipe levou a mobilização para a avenida Prefeito Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira), no cruzamento com a Av. Amazonas, onde motociclistas que passavam pelo local receberam orientações sobre segurança no trânsito.

Durante a ação, foi exibido um vídeo educativo sobre a invisibilidade do motociclista, destacando situações comuns que aumentam o risco de sinistros (acidentes) e alertando motoristas e motociclistas sobre a importância da atenção constante, da direção defensiva e do respeito ao espaço de cada veículo nas vias.

Além da conscientização, a equipe realizou a substituição de viseiras de capacetes que estavam excessivamente desgastadas ou já não ofereciam condições adequadas de uso. A iniciativa contribuiu para melhorar a segurança dos condutores, garantindo maior visibilidade durante a pilotagem e reforçando a importância da manutenção dos equipamentos de proteção.

Mais do que orientar, a ação levou uma solução prática aos motociclistas, demonstrando que pequenas atitudes fazem diferença na prevenção de sinistros. Com iniciativas como essa, o Detran-RO reafirma seu compromisso com a preservação da vida e com a construção de um trânsito cada vez mais seguro, humano e responsável para todos.