Após expressar irritação com Netanyahu, Trump recebe o premiê; Casa Branca diz que encontro foi ‘positivo’

Por G1

Publicada em 28/07/2026 às 15h22

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou nesta terça-feira (28) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, o encontro foi considerado "produtivo e positivo".

Antes disso, o americano demonstrou irritação com o israelense em razão do vazamento de detalhes sobre os temas que o premiê pretendia discutir. É mais um sinal de deterioração na relação entre os dois líderes.

Questionado sobre reportagens que afirmavam que Netanyahu queria falar sobre a Montanha Pickaxe, que abriga um dos principais complexos nucleares do Irã, Trump respondeu, mencionando o apelido de Netanyahu:

"Eu não preciso que o Bibi me diga isso. O Bibi está me dizendo isso porque quer que eu continue envolvido", afirmou Trump em entrevista ao programa Fox & Friends.

A reunião não foi aberta à imprensa. Depois do encontro, o líder israelense compareceu junto do americano do funeral do senador republicano Lindsey Graham, de origiem judaica. O congressista morreu no último dia 12, em decorrência de uma dissecação da aorta provocada por uma doença cardiovascular arteriosclerótica.

Durante o discurso, Netanyahu afirmou que Graham era "profundamente comprometido com a segurança dos Estados Unidos, com a segurança de Israel e com a luta contínua contra o antissemitismo".

"Os Estados Unidos perderam um grande patriota. Israel perdeu um de seus maiores amigos e apoiadores. E eu perdi um querido amigo", disse o premiê israelense.

Os encontros acontecem em um momento de divergências entre Washington e o governo israelense sobre os rumos dos conflitos no Oriente Médio e em meio a um acirramento sobre na guerra entre Ucrânia e Rússia.

Segundo a Casa Branca, Trump e Netanyahu discutiram a guerra na Faixa de Gaza, a situação regional após o conflito com o Irã e a presença militar israelense em Gaza, no Líbano e na Síria.

Mais cedo, Trump se reuniu a portas fechadas com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Com ele, o foco são as novas propostas para um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia.