Semtran implanta mão única na Rua Gaspar Lemos para reforçar a segurança viária

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 14h19

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran), informa que, a partir de 11 de agosto, a Rua Gaspar Lemos, localizada nas proximidades da Escola Chitosse M. Inaba, passará a operar em sentido único de circulação. A alteração será implantada no trecho compreendido entre a Avenida Liberdade e a Avenida Capitão Castro, no sentido norte.

A medida tem como objetivo proporcionar maior organização do tráfego, melhorar a fluidez da circulação de veículos e ampliar a segurança viária, especialmente nos horários de embarque e desembarque de estudantes, período em que há maior concentração de veículos no local.

A mudança foi definida após estudos técnicos de engenharia de tráfego, que identificaram a necessidade de reorganizar a circulação de veículos no entorno da unidade escolar, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos e durante a circulação dos ônibus escolares.

A Semtran orienta os condutores a redobrarem a atenção e respeitarem a nova sinalização e as alterações implantadas. Em caso de dúvidas ou para solicitar informações, os cidadãos podem entrar em contato pelo WhatsApp (69) 3321-3920.