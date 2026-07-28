Projeto Reconecta Jipa amplia o cuidado com pacientes que vivem com colostomia ou ileostomia temporária

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 15h00

Um novo começo é possível. Com o Projeto Reconecta Jipa, ampliamos o cuidado com pacientes que vivem com colostomia ou ileostomia temporária e possuem indicação médica para cirurgia de reversão.

A iniciativa oferece identificação dos pacientes, avaliação especializada, exames, encaminhamento para o procedimento quando indicado e acompanhamento antes e depois da cirurgia.

Podem participar pacientes cadastrados na rede pública de saúde de Ji-Paraná. Para saber mais, procure o CER — Centro Especializado em Reabilitação.

Seguimos reconstruindo caminhos e restaurando vidas, com cuidado em todas as etapas.