Secretaria de Agricultura recebe um novo trator que será utilizado no apoio aos produtores rurais

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 14h38

A agricultura de Ariquemes acaba de ganhar um importante reforço! A Secretaria de Agricultura recebeu um novo trator que será utilizado no apoio aos produtores rurais, especialmente durante o período de silagem, contribuindo para mais agilidade, eficiência e fortalecimento da produção no campo.

Esse é mais um investimento que demonstra o compromisso com quem trabalha diariamente para movimentar a economia e garantir alimento na mesa das famílias.

Mais estrutura, mais produtividade e mais desenvolvimento para o nosso campo!