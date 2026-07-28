Prefeitura abre processo seletivo para professor; inscrições vão até a próxima quinta-feira (30)

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 14h30

A Prefeitura de Jaru abriu, nesta terça-feira (28), as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação imediata e formação de cadastro reserva para o cargo de professor, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (30), às 17h30, exclusivamente pelo e-mail [email protected]. br.

Os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no edital e apresentar toda a documentação exigida para participação do processo seletivo.

Os documentos necessários, critérios de seleção e demais informações estão disponíveis no edital.

CLIQUE NO LINK ABAIXO E LEIA O EDITAL COMPLETO

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/40895?perPage=10&page=1