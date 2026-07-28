Prefeitura amplia frota da Semosp com aquisição de motoniveladora adquirida com recursos próprios

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 14h25

A Prefeitura de Rolim de Moura segue investindo na modernização da infraestrutura e no fortalecimento da prestação dos serviços públicos. Com recursos próprios, foi adquirida uma nova motoniveladora (patrol), que passa a integrar a frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

O novo equipamento representa mais um avanço na capacidade operacional do município, proporcionando maior agilidade e eficiência na execução de serviços de patrolamento, nivelamento, recuperação e manutenção de vias urbanas e estradas vicinais.

A aquisição reforça o compromisso da administração municipal com a melhoria contínua da infraestrutura, garantindo melhores condições de mobilidade para moradores da cidade e da zona rural, além de contribuir para o escoamento da produção agrícola e facilitar o acesso às comunidades.

O investimento realizado com recursos próprios demonstra planejamento, responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e a busca permanente por uma estrutura cada vez mais preparada para atender às demandas da população.

Com a ampliação da frota da Semosp, a Prefeitura de Rolim de Moura fortalece a capacidade de resposta às necessidades do município, promovendo mais eficiência na execução dos serviços e contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura local.