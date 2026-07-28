Prefeitura de Guajará-Mirim convida a população para a 2ª Feira do Produtor Rural

Por Asssessoria

Publicada em 28/07/2026 às 14h11

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (SEMAGRIP), convida toda a população para prestigiar a 2ª Feira do Produtor Rural, que será realizada no próximo dia 2 de agosto, das 8h às 13h, no Calçadão da Igreja Santo Antônio, localizado na Avenida Princesa Isabel, no Bairro Próspero.

A feira reunirá produtores rurais do município, oferecendo uma grande variedade de alimentos frescos e de qualidade, comercializados diretamente por quem produz. A iniciativa busca fortalecer a agricultura familiar, incentivar a produção local e aproximar os agricultores dos consumidores, valorizando o trabalho desenvolvido no campo.

Além de proporcionar à população acesso a produtos frescos e de procedência, a Feira do Produtor Rural representa uma importante oportunidade para fomentar a economia local, gerar renda para as famílias produtoras e estimular o consumo de alimentos cultivados no próprio município.

A realização da feira integra as ações da Prefeitura voltadas ao fortalecimento do setor agrícola, reconhecendo a importância dos produtores rurais para o desenvolvimento econômico e social de Guajará-Mirim.

A Prefeitura de Guajará-Mirim convida toda a comunidade a participar deste momento de valorização da produção local. Prestigiar a Feira do Produtor Rural é incentivar a agricultura familiar, fortalecer os pequenos produtores e contribuir para o crescimento sustentável do município.