Convenções definem nomes a cargos, 17 partidos e cerca de 300 candidatos disputam vagas na Ale-RO, a esperada convenção do PSD, PRD e Avante

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/07/2026 às 14h00

Eleições – Aos poucos a corda vai ficando mais curta e o processo político-eleitoral de outubro, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices, duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas vai ganhando espaço junto à população. As convenções partidárias, que definem os candidatos aos diversos cargos eletivos serão encerradas na primeira semana de agosto, dia 5. Até o prazo final todos os partidos e federações deverão apresentar à Justiça Eleitora os seus candidatos e, no dia 15 do mesmo mês, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerrará o prazo para entrega das atas e solicitação do registro das chapas para análise das nominatas. Um dia depois, 16, já estará aberta a campanha política com comícios, prática pouco utilizada nos dias atuais, e abertura da internet para utilização dos candidatos.

Eleições II – Em Rondônia as eleições a governador, senador, deputados (federal e estadual) predominam nos bastidores da política. A disputa a presidente e vice da República também mobilizara as lideranças, mas a preocupação maior é para os demais cargos, porque envolvem diretamente os políticos locais. A expectativa é que 17 partidos estarão apresentando candidatos no Estado e, cada um poderá lançar até 25 nomes. Caso todos apresentem o número máximo à Assembleia Legislativa (Ale), poderemos ter até 425 candidatos, mas os dirigentes partidários estimam que teremos em torno de 300 disputando às 24 cadeiras na Ale-RO nas eleições gerais de outubro. Mesmo assim são muitos em busca de pouco...

Eleições III – Com certeza a disputa pelas vagas no Legislativo Estadual promete ser das mais concorridas. Dos 24 deputados atuais, quatro não estarão em busca de um novo mandato. Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), que foi o quinto mais bem votado (22.207 votos) em 2022, está inelegível, mas há tempo vem trabalhando o nome do filho Wiveslando para substituí-lo. Ezequiel recorreu e, caso consiga a elegibilidade disputará uma das oito vagas à Câmara Federal em parceria com o filho a estadual. Quem também está fora do processo de reeleição é o delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), que é candidato a vice na parceria com o senador e presidente do PL em Rondônia, Marcos Rogério, que concorre a governador com a chapa já homologada em convenção realizada no dia 22 em Porto Velho. Jean Oliveira está inelegível, mas também recorreu. Cirone Deiró (UB-Cacoal) é candidato a vice do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (HB).

Eleições IV – Vários deputados que buscam um novo mandato terão dificuldades para conseguirem o objetivo. É que temos várias lideranças na capital e no interior, que estarão disputando vagas na Ale-RO, e vários deles com chances reais de sucesso. Temos ex-prefeitos e vices; várias lideranças agrícolas, comerciais, esportivas, sociais, além de outros segmentos que querem, e têm condições de sucesso, pois são pessoas com enorme prestígio regionais. Os vereadores, responsáveis pela ligação política direta com a população, pois são a eles que o povo procura, porque mora na mesma cidade, convive com os mesmos problemas e cobra soluções, mas nem sempre conseguem sucesso junto aos deputados, pois não recebem o retorno necessário. O grande adversário dos deputados estaduais que buscam a reeleição sem dúvidas serão os vereadores, o ex-prefeito e também há casos de ex-deputados, que querem retornar ao Legislativo Estadual. Quem viver verá...

Convenção – No sábado (1º) ocorrerá uma das convenções partidárias mais aguardas em Rondônia, que homologarão os nomes do ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), dois mandatos seguidos, e do vice, empresário de comunicação e ex-deputado estadual, Everton Leoni (PSD). O partido é presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha, que está no segundo mandado consecutivo que será encerrado este ano. Na mesma ocasião o Avante e o PRD também estarão realizando convenção conjunta na Villa Privilege, antiga Talismã, na zona oeste de Porto Velho a partir das 15 horas. Aos poucos vão se definindo os candidatos aos diversos cargos eletivos que serão disputados em outubro. O prazo para a realização das convenções terminará no dia 5 de agosto e, para registro das candidaturas o dia 15 e no dia seguinte abertura da campanha eleitoral.

Respigo

O PP presidido no Estado pela deputada federal Silvia Cristina reunirá seus convencionais na segunda-feira (3) a partir das 18 horas no auditório da Faculdade Unopar em Porto Velho, para realizar a convenção e escolha dos candidatos a cargos eletivos. Sílvia é pré-candidata ao Senado e seu partido tem parceria (federação) formatada nacionalmente com o União Brasil (UB) formando a Federação União Progressista +++ Os deputados estaduais estão de recesso desde o início do mês. O retorno às atividades parlamentares ocorrerá a partir do dia 3 de agosto (próxima segunda-feira) +++ Esta semana os gabinetes também estão fechados. Os parlamentares estão trabalhando forte as convenções para escolha dos candidatos, inclusive, 20 dos vinte e quatro deputados estarão em busca de um novo mandato +++ Pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo e Grêmio jogam hoje (28) à partir das 20 horas. O jogo ocorre no Engenhão, no Rio de Janeiro +++ Ainda pelo Brasileirão o Atlético Mineiro recebe o Bragantino. Já o Santos, pela Sul-Americana deve lotar a Vila Belmiro (20h30) para enfrentar o UCV (Venezuela) +++ No jogo de ida o Santos goleou (4x1) e hoje perder por uma diferença de dois gols, que estará classificado para a fase seguinte da competição.