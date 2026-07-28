Colisão entre carro e carreta deixa um morto e três gravemente feridos na BR-364

Por jaruonline.com

Publicada em 28/07/2026 às 13h40

Um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e uma carreta carregada de soja deixou uma pessoa morta e outras três gravemente feridas na manhã desta terça-feira (28), na BR-364, no km 389, nas proximidades do Kiss Motel, em Ouro Preto do Oeste.

De acordo com as informações preliminares, por motivos que ainda serão investigados, o automóvel e a carreta colidiram violentamente. Com o impacto, a carreta tombou e ficou atravessada sobre a rodovia, derramando grande parte da carga de soja sobre a pista.

No veículo de passeio estavam quatro ocupantes. Um deles morreu ainda no local, enquanto os outros três sofreram ferimentos graves e foram socorridos por equipes de resgate, sendo encaminhados para atendimento médico. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam no local da ocorrência. As circunstâncias e a dinâmica da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades.

Em razão da carreta tombada e do grande volume de soja espalhado sobre a pista, as duas faixas da BR-364 permanecem totalmente interditadas, causando um congestionamento de vários quilômetros nos dois sentidos da rodovia.

As informações ainda são preliminares e poderão ser atualizadas ao longo do dia, conforme o avanço dos trabalhos das equipes de resgate e da perícia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está prestando apoio no Hospital Municipal de Ouro Preto do Oeste para escoltar uma ambulância do Samu que fará a transferência de uma das vítimas para Ji-Paraná.

Segundo as informações, a paciente está intubada e, devido à gravidade dos ferimentos, será encaminhada sob escolta para uma unidade hospitalar com maior suporte especializado.