Homem é executado a tiros em apartamento no residencial Porto Madero 4

Por hora1rondonia.com

Publicada em 28/07/2026 às 08h40

Um homem identificado como Fernando de 43 anos, foi assassinado a tiros no final da noite desta segunda-feira (27), dentro de um apartamento localizado no residencial Porto Madero 4, no bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Perícia Criminal e do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com as informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, criminosos fortemente armados invadiram o condomínio, subiram até o terceiro andar do bloco onde a vítima morava, arrombaram a porta do apartamento e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Fernando, que morreu ainda no local antes de receber qualquer tipo de socorro. Após a execução, os suspeitos fugiram rapidamente e, até o momento, não foram localizados.

Uma equipe do Samu foi acionada, porém apenas pôde constatar o óbito. Policiais militares isolaram toda a área para preservar a cena do crime e acionaram a Perícia Técnico-Científica, que realizou os levantamentos necessários em busca de vestígios que possam auxiliar na identificação dos autores e na elucidação da motivação do homicídio.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia. O caso foi registrado e seguirá sob investigação da Polícia Civil, que trabalhará para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias da execução.