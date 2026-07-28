Prefeitura promove capacitação para atualização dos protocolos de atendimento à toxoplasmose

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 09h11

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realizou na última quinta (23) e sexta-feira (24) uma capacitação voltada à atualização dos protocolos de atendimento a pacientes com toxoplasmose e outras doenças de transmissão hídrica e alimentar. O treinamento reuniu cerca de 40 médicos e enfermeiros que atuam na Atenção Primária à Saúde do município.

Com o tema “Vigilância da toxoplasmose gestacional e congênita e das doenças de transmissão hídrica e alimentar”, o treinamento foi conduzido por uma equipe técnica da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), formada pela médica infectologista Mariana Bragança, pela chefe do Núcleo de Doenças Imunopreveníveis de Transmissão Hídrica e Alimentar, Surlange Amaral, e pela coordenadora estadual da Divisão de Influenza e Vírus Sincicial Respiratório, Alessandra da Silva Dantas.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, o enfrentamento da toxoplasmose exige uma atuação integrada, que envolve desde medidas de prevenção até o acompanhamento adequado dos pacientes, especialmente das gestantes. “A prevenção da toxoplasmose passa por cuidados com a segurança alimentar e o monitoramento realizado pela rede pública de saúde, principalmente durante o pré-natal. Por isso, a gestão municipal investe continuamente na capacitação dos profissionais que atuam diretamente no atendimento e acompanhamento desses casos, garantindo um serviço cada vez mais qualificado e seguro para a população”, destacou a secretária.