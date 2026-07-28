Samuel Costa assina Carta Compromisso com o Conselho de Cultura e afirma prioridade para o setor em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 09h15

O pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, assinou nesta segunda-feira a Carta Compromisso com o Conselho de Cultura de Rondônia, tornando-se, segundo sua assessoria, o primeiro candidato ao Palácio Rio Madeira a formalizar o compromisso com as demandas apresentadas pelo setor cultural.

Assista o vídeo: https://www.instagram.com/reel/DbT2bTIhY3n/?igsh=MXN1eXIxbXZ6Yndtcw==

Durante o ato, Samuel Costa destacou que a cultura deve ser tratada como política pública estratégica para o desenvolvimento social, econômico e educacional do estado. Para ele, investir na valorização dos artistas, produtores culturais e das manifestações tradicionais significa fortalecer a identidade do povo rondoniense.

“Hoje reafirmei um compromisso que levo para toda a vida. A cultura é identidade, memória, geração de oportunidades e desenvolvimento. Valorizar nossos artistas, fazedores de cultura e tradições é fortalecer a alma do nosso estado”, declarou.

O documento reúne compromissos voltados ao fortalecimento das políticas culturais, ao incentivo à produção artística, à preservação do patrimônio histórico e cultural e à ampliação do diálogo entre o poder público e os representantes do setor.

Samuel Costa afirmou que, caso eleito, pretende construir um governo que respeite e incentive a cultura em todas as regiões de Rondônia, reconhecendo o papel do segmento na promoção da cidadania, da inclusão social e da economia criativa.

Ao encerrar a cerimônia, o pré-candidato reafirmou sua defesa da cultura rondoniense e destacou que o desenvolvimento do estado passa pelo reconhecimento e valorização de sua diversidade cultural.

“Viva a cultura rondoniense”, concluiu.