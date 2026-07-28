Luizinho Goebel homenageia agricultores e destaca papel do campo no desenvolvimento de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 08h50

Em alusão ao Dia do Agricultor, celebrado nesta terça-feira (28), o deputado estadual Luizinho Goebel (PL) prestou homenagem aos homens e mulheres que trabalham no campo e ressaltou a importância da atividade agrícola para o fortalecimento da economia de Rondônia e do Brasil.

Segundo o parlamentar, a data representa um momento de reconhecimento à dedicação de quem produz alimentos, gera empregos e impulsiona o desenvolvimento dos municípios rondonienses.

"Quero parabenizar todos os agricultores pelo seu dia. São homens e mulheres que acordam cedo, enfrentam desafios diários e, com muito trabalho e perseverança, ajudam a alimentar milhões de pessoas. O campo é um dos grandes pilares da nossa economia e merece respeito, reconhecimento e políticas públicas que garantam melhores condições para produzir", afirmou.

Luizinho Goebel destacou que o setor agropecuário tem papel decisivo no crescimento do Cone Sul e de todo o Estado, contribuindo para a geração de renda e oportunidades no meio rural.

"O agricultor é um verdadeiro parceiro do desenvolvimento. É graças ao esforço de cada produtor, do pequeno ao grande, que Rondônia se consolidou como uma potência na produção agrícola e pecuária. Precisamos continuar investindo em infraestrutura, estradas, crédito, assistência técnica e incentivos que fortaleçam ainda mais o setor", ressaltou.

O deputado também reafirmou seu compromisso de continuar defendendo ações voltadas ao homem do campo na Assembleia Legislativa.

"Tenho orgulho de caminhar ao lado dos agricultores, ouvindo suas necessidades e buscando soluções para fortalecer a produção rural. Meu mandato continuará trabalhando para garantir melhores condições de trabalho, valorização da agricultura e mais desenvolvimento para o nosso Estado", concluiu.