Homem é morto a facadas após discussão com ex-sogro

Por rolnews.com

Publicada em 28/07/2026 às 08h30

Um desentendimento entre um homem e seu ex-sogro terminou de forma trágica no final da tarde desta segunda-feira (27), em Rolim de Moura.

O ex-genro, identificado como Hiago Santos, foi morto a facadas durante a discussão, ocorrida em uma residência localizada na Avenida Curitiba, no bairro Planalto. Segundo as informações apuradas até o momento, o crime aconteceu na casa da vítima.

Após o homicídio, o autor, identificado até o momento por Pedro, permaneceu no local e foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar.

O caso será investigado pela Polícia Civil para esclarecer a motivação e as circunstâncias do crime.