Prefeitura intensifica preparativos para o 1º Jaru, Brasa e Tradição

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 08h31

A Prefeitura de Jaru segue em ritmo acelerado com os preparativos para a realização do Jaru, Brasa e Tradição, primeiro festival de churrasco do município. O evento acontecerá no dia 16 de agosto, no Bosque Beira Rio, a partir das 9h, e promete reunir gastronomia, cultura e entretenimento para toda a família.

O festival contará com a participação de seis assadores profissionais, que irão preparar pratos tendo o churrasco como protagonista. O cardápio oferecerá opções para o almoço, que será servido a partir das 11h, e o jantar, com diferentes técnicas e estilos de preparo, como churrasco na parrilla, fogo de chão, carnes defumadas e peixes, trazendo receitas que vão do taco mexicano ao tradicional churrasco servido com farofa e vinagrete. Além da diversidade gastronômica, o público também encontrará opções de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e sobremesas.

Um dos destaques da programação será o concurso gastronômico, que premiará a melhor costela preparada durante o festival. A avaliação será feita por um júri técnico, que levará em consideração critérios como ponto da carne, sabor, tempero e apresentação.

O prefeito Jeverson Lima destacou que o Jaru, Brasa e Tradição já está inserido no calendário de eventos do município, foi planejado para valorizar as potencialidades da região e proporcionar um ambiente de lazer para a população. “Este evento foi criado para dar prestígio aos produtores de carne da nossa região e também o talento dos assadores, que têm à disposição uma matéria-prima de excelência, produzida por nossa gente. Também preparamos uma programação voltada para toda a família, com espaço de lazer para as crianças, atrações musicais e uma estrutura completa para que a população possa aproveitar um dia especial no Bosque Beira Rio”, afirmou.

CONFIRA OS EMPREENDEDORES CONFIRMADOS NO JARU, BRASA E TRADIÇÃO:

- Bolota’s Gastronomia (Jaru)

- Kintal Paulik (Ji-Paraná)

- El Toro (Jaru)

- Maxi Gastronomia (Ouro Preto)

- Churrasco do Gordo (Jaru)

- Locomotiva Smoke House (Ouro Preto)

- Alibebeu (Jaru)

- Violada Chopp (Jaru)

- Confeitaria Doce Abraço (Tarilândia)

- Tiago Rasley/Morangos de Jaru (Jaru)

- Lekker Cookies (Jaru)

- Quero Churros (Jaru)