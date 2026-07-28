Integração com escuta ativa marcaram etapa do Inova14 no Cone Sul

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 28/07/2026 às 08h57

A oficina Inova14, realizada em Ji-Paraná na construção do Planejamento Estratégico Participativo do TRT-14 reafirmou que o diálogo direto com quem atua na base de atendimento é essencial para aprimorar a prestação jurisdicional à sociedade.

Mais do que uma oficina técnica, o Inova14 consolidou-se como um espaço de escuta ativa qualificada com construção coletiva. Na etapa realizada em Ji-Paraná, magistrados(as), servidores(as) e gestores(as) das Varas do Trabalho do Polo Regional do Cone Sul compartilharam experiências, desafios e propostas diretamente com a alta administração do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC).

A iniciativa integra o processo de construção do Planejamento Estratégico Participativo (PEP) 2027-2032 e visa garantir que os projetos institucionais sejam validados com a participação de quem atua diariamente com os processos internos. O objetivo é transformar contribuições em soluções que fortaleçam as unidades e ampliem a qualidade dos serviços prestados ao cidadão e a sociedade de Rondônia e do do Estado do Acre.

O presidente do TRT-14 e gestor de Governança e Metas, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, destacou que a construção do planejamento estratégico depende justamente da participação de quem vivencia os desafios da instituição.

"É fundamental que a alta gestão esteja ciente de todas as demandas. As contribuições tornam esse processo mais rico, democrático e alinhado aos desafios futuros." O magistrado reforçou que o protagonismo pertence a quem constrói diariamente a Justiça do Trabalho.

A percepção de que o planejamento participativo impacta diretamente a qualidade do atendimento à população foi ecoada pelos participantes. A chefe de Gabinete de 1º Grau da Vara do Trabalho de Vilhena, Joceni Ostrowski, destacou os resultados da política de equalização. "Parabenizo a implantação da equalização da carga e da força de trabalho. Em Vilhena, já percebemos melhorias no cumprimento da Meta 1. Quando pensamos na distribuição do trabalho, estamos refletindo diretamente na qualidade do serviço entregue ao cidadão."

A técnica judiciária, Kimberly Susan de Oliveira, recém-lotada em Ji-Paraná, registrou sua visão sobre a instituição: "Inicialmente, eu tinha a percepção de que o Tribunal não priorizava a nossa realidade. Este encontro demonstrou que a instituição está disposta a nos ouvir e buscar soluções conjuntas."

Além do viés técnico, o evento fortaleceu vínculos, como destacou a chefe de Gabinete de 1º Grau, da Vara do Trabalho de Ouro Preto do Oeste, Tânia Cristina de Lima. "Estes encontros permitem conhecer as pessoas com quem trabalhamos à distância. Entender as dificuldades de cada unidade fortalece a empatia e a colaboração, que são a base para um trabalho integrado."

A chefe da Divisão de Conhecimento do Fórum Regional do Cone Sul, Cátie Adriane Melo, complementou: "O nosso maior patrimônio somos nós mesmos. Eventos como este promovem crescimento profissional e humano. Quando conhecemos melhor nossos colegas, compreendemos suas realidades e construímos um ambiente de trabalho mais colaborativo."

Ao encerrar, a desembargadora Vânia Maria da Rocha Abensur destacou o compromisso da atual administração com uma gestão participativa e inclusiva. "A atual gestão tem criado espaços efetivos de diálogo. É um momento que reafirma o compromisso do TRT-14 com uma gestão transparente e orientada para resultados que atendam às necessidades da sociedade."

Com o sucesso da etapa do Cone Sul, as contribuições serão sistematizadas para a plenária final, que reunirá representantes de Porto Velho, Rio Branco e do Cone Sul, no dia 28 de agosto, na capital rondoniense. O Inova14 reafirma, assim, que uma Justiça do Trabalho mais eficiente começa na escuta ativa de quem a constrói todos os dias.