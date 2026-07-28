Vigilante da Unir tem arma roubada após ser rendido por bandidos

Um vigilante foi vítima de bandidos armados durante um assalto ocorrido na faculdade Unir, campus da BR-364 sentido Acre em Porto Velho nesta segunda-feira (27).
De acordo com informações apuradas pelo site, o vigilante fazia ronda pelo campus quando foi rendido por dois criminosos que estavam escondidos no matagal.
Em seguida a vítima teve a arma e o colete balístico roubados e os bandidos fugiram. A PM foi acionada e ainda fez buscas, mas os suspeitos não foram localizados.
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