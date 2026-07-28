Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 09h00

Presidente da Federação União Progressista em Rondônia e pré-candidato à reeleição para deputado federal, Maurício Carvalho lidera a convenção que marca o início da mobilização política da União Progressista e do Republicanos para as eleições de 2026.

A Convenção "De Todas as Rondônias" será realizada na próxima segunda-feira, 3 de agosto, reunindo filiados, lideranças políticas e apoiadores da União Progressista e do Republicanos em um dos principais encontros políticos do estado neste período pré-eleitoral. O evento acontecerá na Unopar, em Porto Velho, a partir das 18 horas, tendo como principal liderança o presidente da Federação União Progressista em Rondônia, Maurício Carvalho.

Sob a liderança de Maurício Carvalho, a convenção simboliza a união de forças em torno de um projeto político voltado ao desenvolvimento de Rondônia, fortalecendo a participação dos municípios, a representatividade do estado em Brasília e a construção de uma agenda comprometida com os interesses da população.

O encontro também contará com a presença do pré-candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves, e da pré-candidata ao Senado Federal, Mariana Carvalho, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e representantes de todas as regiões do estado. A participação das principais lideranças da União Progressista e do Republicanos reforça a unidade do grupo e o compromisso com um projeto construído de forma coletiva.

Para Maurício Carvalho, a Convenção "De Todas as Rondônias" representa um momento de união, diálogo e fortalecimento das lideranças que acreditam em um estado mais desenvolvido e com mais oportunidades para a população.

"A Convenção 'De Todas as Rondônias' é um momento de unir forças, ouvir as lideranças de cada região e reafirmar nosso compromisso com um projeto que representa todos os rondonienses. Seguimos trabalhando com responsabilidade, diálogo e dedicação para construir um estado cada vez mais forte, com desenvolvimento, oportunidades e uma representação firme em Brasília. Esse é um projeto coletivo, feito para todas as Rondônias", destacou Maurício Carvalho.

Além de apresentar as principais lideranças da União Progressista e do Republicanos, a convenção marcará o início da mobilização política para as eleições de 2026, consolidando um projeto que busca ampliar a representatividade de Rondônia e fortalecer a atuação conjunta em favor do desenvolvimento econômico, social e da melhoria da qualidade de vida da população.

Evento: Convenção "De Todas as Rondônias"

Realização: União Progressista e Republicanos

Data: 3 de agosto de 2026 (segunda-feira)

Horário: 18h

Local: Unopar – Porto Velho (RO)