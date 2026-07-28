Guajará-Mirim recebe programação cultural com literatura, cinema, música e integração entre Brasil e Bolívia

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 08h40

Guajará-Mirim receberá, entre os dias 15 e 19 de setembro de 2026, uma programação cultural diversificada, reunindo literatura, educação ambiental, produção de conteúdo, cinema, música e manifestações tradicionais da cultura amazônica.

As atividades serão realizadas em diferentes pontos do município, incluindo escolas públicas e a Praça Municipal, envolvendo estudantes, artistas, grupos culturais e representantes do Brasil e da Bolívia.

Durante os primeiros dias da programação, alunos da rede pública participarão de sessões de contação de histórias nos turnos da manhã e da tarde. As escolas também receberão ações do caminhão do BiblioSesc e atividades do projeto Capitã Recicla – ECOS, voltadas à literatura, à conscientização ambiental e à formação cultural.

A programação também contará com uma oficina de podcast, com carga horária de 24 horas, promovida em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). A formação reunirá participantes do Brasil e da Bolívia, fortalecendo a integração educacional e cultural na região de fronteira.

Na sexta-feira, 18 de setembro, as atividades serão realizadas na Praça Municipal, com a presença do BiblioSesc, exibição de dois curtas-metragens e apresentação musical de um artista local.

O encerramento ocorrerá no sábado, 19 de setembro, em local que ainda será definido. A programação terá início com a participação de um grupo cultural de Guayaramerín, na Bolívia, reforçando os vínculos entre as duas cidades fronteiriças.

A noite também contará com apresentações dos bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho, representantes da cultura popular de Guajará-Mirim, além da participação dos levantadores dos bois Caprichoso e Garantido, símbolos do Festival Folclórico de Parintins.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população às manifestações artísticas, incentivar a leitura, estimular a produção de conteúdo entre os estudantes e valorizar as tradições culturais compartilhadas pelas comunidades brasileiras e bolivianas.

SERVIÇO

Programação cultural de Guajará-Mirim

De 15 a 18 de setembro

Escolas públicas de Guajará-Mirim — manhã e tarde

Contação de histórias;

Caminhão do BiblioSesc;

Capitã Recicla – ECOS.

Oficina de podcast

Período: de 15 a 18 de setembro;

Horário: das 14h às 19h;

Carga horária: 24 horas;

Parceria: IFRO;

Participação: Brasil e Bolívia.

18 de setembro — Praça Municipal

Atividades do BiblioSesc;

Exibição de dois curtas-metragens;

Apresentação musical com artista local.

19 de setembro — Encerramento