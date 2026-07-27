Ex-paquito revela que fez

Por IG

Publicada em 27/07/2026 às 15h43

Alexandre Canhoni, de 52 anos, conhecido como Xand, um dos ex-paquitos do programa "Xou da Xuxa", surpreendeu os internautas ao fazer uma revelação sobre o início de sua carreira. Em entrevista recente ao "NovapoPodcast", ele afirmou ter feito diversos pactos para conseguir um espaço na TV Globo.

Durante o podcast, a apresentadora Lígia Pessotto questionou o artista sobre o assunto e ele respondeu de forma direta: "Fui envolvido mesmo com isso. Com pactos e tudo. Eu falei que queria ser famoso mundialmente, esse era o meu foco. Eu tinha talento, não era uma coisa assim absurda, tinha caminho para isso, né? Eu tinha qualidades que me qualificaram para avançar, senão nem no grupo eu tinha entrado", começou.

Em busca da fama a qualquer custo, Alexandre ainda revelou que fez diversos pactos. "Eu fiz dezenas! Não foi um, imagina! Eu tinha um congá [altar] na minha casa, com mais de 70 imagens, então assim, era um negócio", detalhou.

Ao ser questionado pela apresentadora sobre se esses pactos surtiram algum efeito, ele afirmou que sim, mas que isso mudou após sua conversão ao cristianismo.

"Posso te falar? Dava até quando Jesus entrou na minha vida. Aí miou! Porque as pessoas até elas vão até pensando: 'Pô, isso aqui é bom', vão meio que no engano, não sabem qual é a real. No meu caso, eu já fui aprofundando tanto que você tem um momento que você sabe quem você serve. Qual é a parada: 'Eu te dou isso, mas eu quero isso'. Então chega um momento desse", declarou.

Conversão

Alexandre Canhoni abandonou sua carreira musical no auge do sucesso. Em 1992, ele deixou a banda formada pelos Paquitos e decidiu seguir carreira solo. Em 1993, após o lançamento da música "La Cucaracha", ele chegou a se apresentar em uma turnê internacional que percorreu a América Latina.

Em 1995, após entrar por acaso em um culto de uma igreja evangélica, Alexandre sentiu a presença de Deus e, a partir daquele momento, decidiu largar a carreira musical e dedicar-se totalmente à religião.

Hoje o ex-músico é missionário humanitário no Níger, na África, onde lidera projetos sociais voltados a crianças em situação de extrema vulnerabilidade.

Sucesso dos Paquitos

Os Paquitos foram a versão masculina dos assistentes de Palco do programa global comandado por Xuxa Meneghel durante o final dos anos 80 e início dos anos 90.

Além da atuação na telinha, o grupo formado por Alexandre Canhoni, Cláudio Heinrich, Marcello Faustini, Egon Junior e Robson Barros, ultrapassou os limites da televisão, tornando-se um dos grupos musicais de maior sucesso da época.

Em março de 1990, o quinteto lançou o primeiro e único álbum homônimo, intitulado “Paquitos”. O projeto foi um fenômeno, alcançando a marca de 120 mil cópias vendidas e conquistando um disco de ouro.

O álbum contou com hits como “Nova Onda”, “Paquidance” e “Muito Prazer”.

A produção do disco ficou por conta de Aramis Barros. Além da música contagiante, Os Paquitos entregavam coreografias elaboradas em suas apresentações, que ficaram marcadas na memória de muitos brasileiros.