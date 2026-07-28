Prefeitura de Rolim de Moura realiza Seleção Pública para vagas de tutores presenciais

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 08h37

O MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA) e a Coordenação Geral da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), no uso de suas atribuições legais e em estrita conformidade com a Lei Municipal nº 4.786, de 19 de maio de 2026 , torna pública a abertura de inscrições para o processo de seleção de Tutores Bolsistas para atuarem no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e no Programa de Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica.

Inscrever-se no processo