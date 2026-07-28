Bruno Bolsonaro Scheid endurece discurso contra invasões rurais e defende segurança jurídica no campo

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 13h30

O nome oficializado pelo Partido Liberal para disputar uma vaga no Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid, voltou a se posicionar com firmeza contra invasões de propriedades rurais e em defesa das famílias que trabalham durante anos para construir seu patrimônio.

Em manifestação nas redes sociais, Scheid afirmou conhecer de perto as consequências provocadas por conflitos envolvendo propriedades rurais. Segundo ele, o problema não pode ser normalizado nem tratado com omissão pelas autoridades.

“Eu sei o que significa ter uma propriedade invadida. Vivi isso de perto e não vou tratar esse problema como se fosse algo normal”, declarou.

Bruno Scheid ressaltou que produtores, trabalhadores e suas famílias precisam ter seus direitos respeitados, especialmente diante de situações que envolvam ameaças, invasões e insegurança no campo.

“Quem trabalha durante anos para construir seu patrimônio não pode ser abandonado diante de invasões, ameaças e da insegurança no campo”, afirmou.

Ao relatar sua experiência pessoal, Scheid também criticou a atuação de grupos envolvidos em ocupações de terras em Rondônia e declarou que continuará denunciando situações que, na avaliação dele, coloquem em risco o direito à propriedade e a tranquilidade das famílias rurais.

O candidato oficializado em convenção afirmou ainda que não se deixará intimidar por ataques ou tentativas de desqualificar seu posicionamento.

“Não vou me intimidar com rótulos ou ataques. Vou continuar falando com firmeza sobre o que acontece em Rondônia e defendendo o direito de quem produz, trabalha e sustenta a própria família”, completou.

Para Scheid, a defesa do setor produtivo, da segurança jurídica e do direito à propriedade deve ocupar espaço permanente no debate público. O posicionamento reforça uma das bandeiras que ele pretende apresentar durante o processo eleitoral: a proteção de quem vive e trabalha no campo.