Ipam vira a página, paga contas e recupera credibilidade

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 11/06/2026 às 15h58

Imagine assumir a gestão de uma instituição que já inicia suas atividades com uma dívida acumulada de R$ 85 milhões junto a médicos, hospitais, laboratórios e demais prestadores de serviços. Essa foi a realidade encontrada pela atual administração municipal de Porto Velho no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (Ipam) há pouco mais de um ano.

O passivo milionário, resultado de anos de dificuldades administrativas, exigiu uma ampla revisão dos processos internos. Para isso, foi realizada uma contrauditoria que segue analisando contratos e procedimentos. Durante esse trabalho, situações consideradas graves foram identificadas, incluindo inconsistências que já foram encaminhadas às autoridades competentes para investigação.

Apesar do cenário encontrado, uma das prioridades da gestão municipal foi garantir a continuidade da assistência médica oferecida aos servidores e seus dependentes. Mais do que manter os serviços funcionando, o objetivo passou a ser ampliar e qualificar os atendimentos que vinham sendo prejudicados pelo elevado endividamento do instituto.

Uma força-tarefa foi montada dentro do Ipam, envolvendo servidores e gestores comprometidos com a recuperação financeira e institucional da autarquia. Como resultado, R$ 24 milhões da dívida já foram quitados, reduzindo significativamente o montante pendente, enquanto os demais valores seguem sendo analisados pela contrauditoria.

Paralelamente ao saneamento financeiro, o instituto iniciou um amplo processo de modernização administrativa, com melhorias nos fluxos internos, maior controle dos procedimentos e aperfeiçoamento dos atendimentos prestados aos beneficiários.

O resultado desse trabalho foi o encerramento do exercício de 2025 com todas as contas correntes do instituto rigorosamente pagas, uma realidade considerada improvável diante da situação encontrada no início da atual gestão.

“O Ipam fechou o ano de 2025 com as suas contas pagas. Isso é reflexo de um trabalho sério que vem sendo realizado para que o nosso instituto retome a sua credibilidade e seja um porto seguro para os servidores do município e seus beneficiários”, afirmou a presidente do Ipam, Claudinéia Bortolete.

Segundo Léo Moraes, administrar o Ipam com responsabilidade significa cuidar diretamente da qualidade de vida dos servidores municipais

Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, administrar o Ipam com responsabilidade significa cuidar diretamente da qualidade de vida dos servidores municipais e de suas famílias.

“Nossa gestão entende o tamanho da importância do Ipam na vida dos servidores. Por esse motivo, desde o primeiro dia à frente do Executivo Municipal, tratamos o instituto como prioridade. O resultado já pode ser percebido na melhoria dos atendimentos e no saneamento das dívidas herdadas. Hoje podemos dizer que temos um instituto mais forte e preparado para atender quem precisa”.

Atualmente, os pagamentos aos prestadores de serviços seguem uma nova dinâmica, obedecendo rigorosamente à ordem cronológica e garantindo mais segurança para profissionais e empresas que atendem os beneficiários do instituto.

O trabalho desenvolvido ao longo deste primeiro ano demonstra que planejamento, responsabilidade e compromisso com a gestão pública estão permitindo ao Ipam construir uma nova realidade, marcada pela recuperação da credibilidade e pela melhoria contínua dos serviços prestados aos servidores municipais.