Justiça Rápida Itinerante chega a Ponta do Abunã e aldeias indígenas em junho; confira a agenda

Por TJ/RO

Publicada em 11/06/2026 às 16h42

Promovendo cidadania e inclusão social, a Justiça Rápida Itinerante percorre o estado de Rondônia ao longo de todo o ano. No mês de junho traz ações especiais, como a Semana Nacional dos Juizados Especiais, e as já tradicionais cerimônias de casamentos comunitários, incluindo celebrações em terras indígenas.

O cronograma da Justiça Rápida Itinerante segue um fluxo organizado: começa com ações de divulgação, que mobilizam e informam as comunidades; passa pela triagem, momento em que as demandas são identificadas e organizadas para facilitar o acesso às soluções; avança para as audiências, em que as partes têm a oportunidade de dialogar e chegar a acordos, promovendo a conciliação e a resolução rápida de conflitos; e contempla, ainda, a realização de casamentos comunitários, cerimônias coletivas e gratuitas voltadas à formalização da união civil de casais, ampliando o acesso à cidadania.

Semana Nacional dos Juizados Especiais

A programação teve início com as atividades da Semana Nacional dos Juizados Especiais. As triagens ocorrem em faculdades da capital entre os dias 1º e 11 de junho, e as audiências estão marcadas para o período de 15 a 19 do mesmo mês. Leia mais aqui.



Região da Ponta do Abunã

A Justiça Rápida Itinerante também atua na região da Ponta do Abunã, passando pelas seguintes localidades: Campo Novo, Três Coqueiros, Rio Branco, Jacinópolis, Nova Dimensão, Distrito de Iata e Vila da Penha.

As triagens acontecem de 8 a 14 de junho. Confira o dia a dia em cada localidade:

08/06 - Campo Novo (atendimentos na E.M.E.I.F.7 de Setembro)

09/06 - Três Coqueiros (atendimentos na E.M.E.I.F.7 de Setembro)

10/06 - Rio Branco (atendimentos na EEEFM Ruth Rocha)

11/06 - Jacinópolis (atendimentos na EEEFM Pedro Mendes Cardoso)

12/06 - Nova Dimensão (atendimentos na E.M.E.I.F. Onorina de Souza)

13/06 - Distrito de Iata (atendimentos na EEEF Presidente Eurico Gaspar Dutra)

14/06 - Vila da Penha (atendimentos na E.M.F Santa Júlia)

Já as audiências começam na semana seguinte com os mesmos pontos de atendimentos das triagens. Confira:

15/06 - Campo Novo

16/06 - Três Coqueiros

17/06 - Rio Branco

18/06 - Jacinópolis

19/06 - Nova Dimensão

20/06 - Distrito de Iata

21/06 - Vila da Penha

Quais serviços podem ser solicitados?

Junto à Justiça Rápida, a população pode buscar atendimento para diversas demandas, entre elas: guarda de filhos, divórcio, pensão alimentícia, direito de visitas, registros públicos, cobrança de pequenos valores, reconhecimento de paternidade e conversão de união estável em casamento.

Para ser atendido, basta comparecer ao local da operação com documentos pessoais e documentação básica que comprove o direito requerido.

Casamentos comunitários em aldeias indígenas

Em junho, duas cerimônias de casamento comunitário garantem cidadania e o reconhecimento de direitos civis a casais de povos tradicionais.

No dia 26 de junho, às 18h, a celebração será realizada na Aldeia Gavião (Ikolen), em Ji-Paraná. A previsão é de que 22 casais, principalmente das etnias Gavião e Arara, recebam suas certidões de casamento civil. Já no dia seguinte, 27 de junho, às 9h30, a cerimônia acontecerá na Aldeia Amaral, localizada na Terra Indígena Sete de Setembro, em Cacoal. Nessa ocasião, 16 casais, a maioria da etnia Paiter Suruí, participarão da conversão de uniões estáveis em casamentos civis.

A Justiça Rápida Itinerante é uma iniciativa do Poder Judiciário de Rondônia que garante atendimento jurídico amplo e gratuito aos rondonienses independente dos locais em que moram, seja na cidade, comunidades ribeirinhas, indígenas e regiões de difícil acesso.

Com atuação ágil e linguagem acessível, a operação aproxima o cidadão dos seus direitos, oferecendo soluções práticas para demandas do cotidiano, como regularização de documentos, acordos de família e formalização de uniões. No âmbito do Judiciário estadual, a iniciativa é organizada pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), com o apoio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).