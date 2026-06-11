Ação formativa impacta ensino da Matemática na rede estadual e amplia a proficiência estudantil

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 11/06/2026 às 16h05

Com o objetivo de fortalecer o conhecimento matemático e pedagógico especializado dos professores, contribuindo para a recomposição das aprendizagens e a melhoria dos resultados de proficiência dos estudantes, teve início nesta quinta-feira (11), em Porto Velho, a Oficina Formativa para Professores de Matemática da Rede Estadual de Ensino. A ação promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em conjunto com a Coordenadoria de Formação e Práticas Educacionais (Cforpe) e a Gerência de Formação Docente (Gford) integra as estratégias do Programa Avança Rondônia (Proar) e reúne, aproximadamente, 100 docentes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio das escolas urbanas da Capital.

Com carga horária de 20 horas, a formação ocorre em formato híbrido, com encontros presenciais em espaço comercial e atividades virtuais por meio de plataformas educacionais e de vídeo conferência. Durante o percurso formativo, os participantes aprofundam conhecimentos relacionados à construção de significados matemáticos, área e perímetro, interpretação e análise de dados, medidas descritivas e elaboração de tarefas matemáticas, além de participarem de momentos de reflexão sobre práticas pedagógicas e compartilhamento de experiências.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a qualificação permanente dos profissionais da educação é fundamental para fortalecer a aprendizagem dos estudantes e promover avanços nos indicadores educacionais da rede estadual. “Investir na formação continuada dos professores é uma estratégia essencial para garantir mais qualidade ao ensino, ampliar as oportunidades de aprendizagem e fortalecer o desenvolvimento educacional em todo o estado.’

O titular da Seduc, Massud Badra ressaltou que a iniciativa reforça o engajamento do governo estadual com a valorização docente e o aperfeiçoamento das práticas educacionais desenvolvidas nas escolas. “A formação continuada possibilita que os professores ampliem seus conhecimentos, compartilhem experiências e desenvolvam estratégias pedagógicas que contribuam diretamente para a melhoria da aprendizagem dos estudantes.’

A oficina integra as ações da Formação Especializada de Formadores de Professores de Matemática (FFEspPMat) e está fundamentada no modelo Conhecimento Especializado do Professor de Matemática (MTSK), que impulsiona a construção de significados matemáticos, a reflexão sobre a prática docente e a elaboração de tarefas significativas para os estudantes. Entre os resultados esperados, estão: a ampliação do conhecimento matemático especializado dos docentes; o fortalecimento das práticas pedagógicas; a qualificação da mediação em sala de aula e a melhoria dos resultados educacionais da rede estadual de ensino.