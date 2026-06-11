Tecnologia e educação se unem em ação de prevenção do câncer em escolas municipais 

Por Meiry Santos

Publicada em 11/06/2026 às 16h23

A Unidade Móvel de Educação da Liga de Combate ao Câncer (LCC), integrante da Unidade de Prevenção do Hospital de Amor, esteve na manhã desta quinta-feira (11) na Escola Municipal Joaquim Vicente Rondon, zona sul de Porto Velho, proporcionando aos estudantes uma experiência inovadora de conscientização sobre saúde, autocuidado e prevenção do câncer. A iniciativa reforça a cultura da prevenção por meio de uma abordagem lúdica, tecnológica e gamificada, aproximando informações importantes da população de forma acessível e interativa.

Na tarde desta quinta-feira, das 13h30 às 17h, a carreta estará na Escola Municipal Pedro Batalha, localizada na Rua Alba, nº 5972, bairro Nova Caiari II.

Voltada para alunos do Ensino Fundamental II, com idades entre 11 e 14 anos, a unidade utiliza recursos de realidade virtual e gamificação para abordar temas como Educação em Saúde, Autocuidado e Prevenção do Câncer de Mama. O objetivo é transformar assuntos complexos em uma experiência envolvente, despertando o interesse dos adolescentes e estimulando a compreensão dos conteúdos.

Durante a atividade, os estudantes assumem o papel de agentes secretos em uma missão científica. Com o auxílio de óculos de realidade virtual, eles percorrem um ambiente imersivo dentro do organismo humano para investigar o caso da personagem Matilda, que apresenta hábitos prejudiciais à saúde. Ao longo da jornada, os participantes identificam sinais de câncer de mama e aprendem, de forma prática e divertida, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, destacou a relevância da ação para a formação integral dos estudantes.

“Quando levamos iniciativas como essa para dentro das escolas, ampliamos o papel da educação para além da sala de aula. Estamos oferecendo conhecimento que impacta diretamente a qualidade de vida dos nossos alunos e de suas famílias. A prevenção e o autocuidado precisam fazer parte da formação das novas gerações, e essa experiência contribui para que os estudantes se tornem multiplicadores dessas informações”.

A diretora do Departamento de Assistência ao Aluno da Semed, Fernanda Miranda, ressaltou o caráter inovador do projeto e o potencial de alcance da iniciativa. “A linguagem utilizada pela carreta dialoga diretamente com os adolescentes, tornando o aprendizado mais atrativo e eficiente. Além de conscientizar os estudantes, a ação fortalece o vínculo entre saúde e educação, incentivando hábitos saudáveis que podem acompanhar esses jovens por toda a vida e alcançar também suas famílias e comunidades”.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de ações educativas voltadas à prevenção e ao cuidado com a saúde desde a infância e adolescência.

“Levar conhecimento de forma inovadora para dentro das escolas é investir na prevenção e no futuro das nossas crianças e adolescentes. A informação salva vidas e iniciativas como essa fortalecem a consciência sobre o autocuidado desde cedo”.

A unidade móvel

Idealizada em 2019, graças a uma doação do Ministério Público do Trabalho de Rondônia e Acre (MPTROAC), a Unidade Móvel de Educação possui papel fundamental no fortalecimento das ações preventivas e na capacitação de educadores. A proposta é difundir o conhecimento científico sobre autocuidado e prevenção do câncer, formando multiplicadores da informação dentro e fora do ambiente escolar.

A Unidade Móvel de Educação da Liga de Combate ao Câncer integra a estrutura de prevenção do Hospital de Amor e atua na divulgação dos programas de rastreamento de câncer de mama, colo do útero, boca e pele. A iniciativa busca sensibilizar o maior número possível de pessoas sobre a importância da prevenção, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a própria saúde.