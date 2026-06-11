Diogo Nogueira canta mal no Encontro e web reage:

Diogo Nogueira, chamou a atenção do público durante sua participação no Encontro com Patrícia Poeta, exibido nesta quinta-feira (11). O cantor interpretou alguns de seus maiores sucessos, mas acabou repercutindo nas redes sociais após apresentar dificuldades ao cantar "Clareou", música que abre a novela "Três Graças", da TV Globo.
Durante a performance, internautas criticaram a falta de entusiamos do cantor e também sobre ele ter desafinado em alguns trechos da apresentação.
Laringite bacteriana
O episódio acontece poucos meses após o sambista ser diagnosticado com um quadro grave de laringite bacteriana. Diogo precisou ser internado e cancelou compromissos profissionais para se dedicar à recuperação.
Durante o programa, o cantor fez questão de destacar que ainda está se recuperando e retomando sua rotina aos poucos após o período afastado dos palcos.
Tive uma baixa de imunidade muito forte por conta dos shows, do trabalho, e acabei pegando uma candidíase na corda vocal.Diogo Nogueira
"[A candidíase] é completamente diferente do que acontece com as mulheres. Todos nós temos candidíase. Só que, quando a nossa imunidade abaixa num certo ponto, ela ataca em outros lugares. Pode dar debaixo das axilas, pode dar nas amígdalas, pode dar na corda vocal. E o meu atingiu diretamente a minha laringe".
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