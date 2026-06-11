Filha de Heloisa Périssé assusta seguidores ao mostrar princípio de paralisia facial

Por Fabíola Reipert/R7

Publicada em 11/06/2026 às 15h38

Quem acompanhou os stories de Luisa Perissé levou um susto junto com a humorista! A filha de Heloisa Perissé apareceu nas redes sociais mostrando que enfrentou um princípio de paralisia facial enquanto gravava seu programa, o Nepograma.

Mas, como boa filha de humorista, ela resolveu encarar a situação com ironia... Ao compartilhar um vídeo dos bastidores, Luisa apresentou o problema como se fosse mais um integrante da equipe:

“Bastidores da gravação de @nepograma e um convidado especial: minha paralisia na cara!!!!! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.”