Cresce participação na pesquisa de satisfação do Detran-RO e índice de aprovação passa de 80%

Por Jarlana Davy

Publicada em 11/06/2026 às 15h49

O governo de Rondônia vem trabalhando para se aproximar cada vez mais do cidadão. Entre as ações desenvolvidas nesse sentido, destaca-se a modernização e o fortalecimento da Pesquisa de Satisfação do Usuário, capitaneada pela Ouvidoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). Um levantamento comparativo detalhado entre os anos de 2024 e 2025 revelou um salto expressivo no engajamento da população: o número de participações subiu de 358 para 786, representando um crescimento de aproximadamente 119,6%.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esse aumento amplia a representatividade da amostra e confere maior consistência para o direcionamento das políticas públicas de trânsito.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

O novo sistema permite coletar opiniões e avaliar o nível de satisfação dos usuários com mais facilidade através de canais digitais e físicos. Atualmente, a pesquisa está disponível por meio do site oficial do órgão e via adesivos com QR Codes espalhados pelos terminais de atendimento ao público de todas as unidades.

A pesquisa de satisfação está disponível no site do Detran-RO e também via QR Codes nos terminais de atendimento

Segundo a ouvidora do Detran-RO, Hellen Florêncio,esse diagnóstico é uma oportunidade importante para o aperfeiçoamento institucional. “As informações obtidas pelo método de pesquisas de satisfação podem demonstrar se determinado serviço público está sendo eficaz e eficiente, atendendo de forma satisfatória e com a qualidade desejada pela população”, explicou.

Os dados consolidados trazem um cenário altamente positivo sobre a percepção do usuário. Em termos consolidados, as avaliações positivas, que somam os conceitos Excelente, Ótimo e Bom, saltaram de 80,73% em 2024 para 86,77% em 2025. O grande destaque foi a drástica redução das experiências insatisfatórias. As avaliações consideradas “Regular/Ruim” despencaram de 19,27% para 13,23%, uma queda expressiva de 6,04 pontos percentuais.

Segundo a análise técnica do órgão, esse comportamento indica maior estabilidade e padronização da qualidade entre as unidades da Capital e do Interior.

Veja como ficou a distribuição das avaliações:

Avaliação Proporção em 2024 Proporção em 2025 Tendência

Excelente 53,91% 39,82% ↓ Queda

Ótimo 11,45% 18,45% ↑ Crescimento (+6,99 p.p.)

Bom 15,36% 28,50% ↑ Crescimento (+13,14 p.p.)

Regular / Ruim 19,27% 13,23% ↓ Queda (–6,04 p.p.)

Fonte: Ouvidoria/Detran-RO

O relatório também apontou uma mudança no perfil das demandas dos rondonienses em 2025. Houve um crescimento acentuado na busca por Serviços Online (+8,58 p.p.) e de Multas/Fiscalização (+3,01 p.p.). Embora o volume geral de serviços de maior complexidade tenha aumentado — o que gerou uma leve oscilação natural de 3,29 pontos percentuais no índice de resolutividade global (que passou de 81,28% para 77,99%) —, a autarquia manteve sua robustez operacional.

A resolutividade continuou acima do patamar de 77% em escala ampliada. Algumas unidades, inclusive, apresentaram saltos expressivos de eficiência. É o caso da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Porto Velho, que viu sua resolutividade saltar de 58% em 2024 para 82,27% em 2025.

No interior, a Ciretran de Ariquemes também subiu de 70% para 84,21% no mesmo indicador. Nas unidades da Capital, o Posto de Atendimento (P.A.) Zona Sul atingiu patamar de excelência operacional, sustentando 93,33% de resolutividade e vendo seu índice de avaliação “Excelente” subir de 23,53% para 53,33%.

METAS PARA 2026

Alinhada à Lei Complementar Estadual nº 1.209/2023, que rege as atribuições da Ouvidoria, a coleta de dados de satisfação já conta com novos procedimentos em 2026. As ações fazem parte do Plano de Metas e do Planejamento Estratégico 2023 a 2026 do Detran-RO.

O diretor-geral do Departamento, Sandro Rocha, destacou que para este ano, a Ouvidoria projeta a implementação do inédito “Índice de Qualidade do Detran-RO”, com o objetivo de monitorar de perto o atendimento ao público em geral e mapear novas medidas de aplicabilidade e melhoria contínua. “Além disso, por meio do projeto Ouvidoria Itinerante – 2026, equipes do órgão realizarão vistorias presenciais e a colagem de novos adesivos de avaliação em todas as unidades do estado.”