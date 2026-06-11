Junho Verde no TRT-14: Descarte seu lixo eletrônico e participe da doação de mudas de árvores e de composto orgânico

Por CCOM/TRT-14 (Ana Lages)

Publicada em 11/06/2026 às 17h01

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) intensifica suas ações de preservação ambiental com a realização da Campanha Junho Verde, uma iniciativa voltada à conscientização ambiental e ao incentivo de práticas sustentáveis entre magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as) e a sociedade em geral.



Como ponto alto da iniciativa, no dia 24 de junho, no edifício-sede, em Porto Velho/RO, a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis - CATANORTE estará recebendo equipamentos eletroeletrônicos inservíveis, como celulares, tablets, carregadores, teclados, mouses, cabos elétricos, notebooks, monitores, impressoras, scanners, aparelhos de rádio, telefones e televisores, entre outros.O material arrecadado terá destinação ambientalmente adequada, contribuindo para a redução dos impactos causados pelo descarte incorreto desses resíduos e fortalecendo a economia circular.



No dia D da campanha, 24/6, também será realizado um evento especial no edifício-sede do TRT-14. Na ocasião, os representantes da cooperativa CATANORTE estarão presentes para orientar os participantes sobre o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos e receber os materiais arrecadados.

Além da coleta dos equipamentos, a programação do dia 24/6 contará com a distribuição de mudas de árvores e de composto orgânico ao público interno e externo, reforçando a importância da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável.

A Campanha Junho Verde integra as ações de sustentabilidade do TRT-14 e busca ampliar o engajamento da sociedade em práticas que contribuam para a proteção do meio ambiente. A iniciativa está alinhada às diretrizes institucionais de promoção da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental.

O TRT-14 convida magistrados(as), servidores(as), estagiários(as), terceirizados(as) e toda a comunidade a participarem da ação, colaborando para a destinação correta de resíduos eletrônicos e para a construção de um futuro mais sustentável.