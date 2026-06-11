Samuel Costa defende gestão participativa e reforça compromisso com saúde e segurança durante 3ª Marcha de Vereadores em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 11/06/2026 às 15h09

O pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, participou da 3ª Marcha de Vereadores em Cacoal, evento promovido pela ABRACAM e realizado na subseção da OAB/RO no município. Durante sua palestra, Costa apresentou propostas e ações estratégicas voltadas para o desenvolvimento do estado, destacando a necessidade de uma administração baseada na participação popular e no diálogo permanente com a sociedade.

Em sua exposição, Samuel afirmou que uma gestão eficiente precisa ouvir a população e construir políticas públicas em conjunto com prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e instituições. Segundo ele, "governar é estar presente e compreender as necessidades reais de quem vive nos municípios".

Na área da saúde, o pré-candidato enfatizou que pretende humanizar o atendimento aos rondonienses, especialmente para aqueles que aguardam por cirurgias eletivas, consultas especializadas e exames laboratoriais. Costa defendeu a ampliação da capacidade de atendimento e a redução das filas, garantindo mais dignidade aos pacientes e suas famílias.

Outro ponto de destaque foi a segurança pública. Samuel Costa afirmou que o combate ao crime organizado será uma das prioridades de sua gestão e ressaltou que conta com o pré-candidato a vice-governador, Sargento PM Machado, profissional reconhecido por sua atuação no enfrentamento às facções criminosas e pela experiência na área da segurança.

Para o socialista, o fortalecimento das forças de segurança deve caminhar ao lado de investimentos em inteligência, valorização dos profissionais e integração entre os órgãos públicos para proteger a população e devolver a sensação de segurança aos rondonienses.

A participação de Samuel Costa na 3ª Marcha de Vereadores reforçou seu discurso de aproximação com os municípios e de construção de um projeto político voltado para a melhoria da qualidade de vida da população, apostando na gestão participativa, na eficiência dos serviços públicos e no enfrentamento firme dos principais desafios de Rondônia.