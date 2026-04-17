Polícia investiga ameaça de bomba contra irmão do papa Leão 14 nos EUA

Por Notícias ao minuto

Publicada em 17/04/2026 às 10h42

A polícia investiga uma ameaça de bomba na casa de um dos irmãos do papa Leão 14 localizada na região de Chicago, nos Estados Unidos. O alerta foi registrado na noite de quarta-feira (15), na residência de John Prevost, na cidade de New Lenox, mas buscas no local não encontraram explosivos nem materiais perigosos.

Segundo a polícia, moradores da região chegaram a ser retirados enquanto agentes faziam uma varredura na área. Em comunicado, as autoridades afirmaram que, após a inspeção, a ameaça foi considerada infundada. As investigações continuam para identificar a origem do falso alerta.

O episódio ocorre poucos dias após o presidente dos EUA, Donald Trump, criticar o pontífice por suas declarações contra a guerra envolvendo o Irã. Leão 14, o primeiro papa americano, tem adotado uma postura firme contra o conflito.

Nesta quinta-feira (16), durante discurso em Camarões, o papa condenou líderes que destinam bilhões a guerras e afirmou que o mundo está sendo "devastado por um punhado de tiranos".

Trump, que descreveu o pontífice como "liberal demais" e "fraco no combate ao crime", elogiou outro irmão do papa, Louis Prevost, residente na Flórida e apoiador do movimento político do presidente.