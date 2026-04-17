BBB26: Jordana é eliminada com 71,80% da média dos votos
Por ISTOÉ Gente
Publicada em 17/04/2026 às 11h13
Jordana foi eliminada do ‘BBB26’ no Paredão desta quinta-feira, 16, deixando a casa após receber 71,80% da média dos votos.

A sister disputava a preferência do público com Juliano Floss e Ana Paula Renault, que ficaram com 26,14% e 2,06% da média, respectivamente.

Confira os percentuais da votação:

Jordana

Média: 71,80%

Voto Único: 71,99%

Voto Torcida: 71,34%

Juliano Floss

Média: 26,14%

Voto Único: 25,66%

Voto Torcida: 27,27%

Ana Paula Renault

Média: 2,06%

Voto Único: 2,35%

Voto Torcida: 1,39%

