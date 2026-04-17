BBB26: Jordana é eliminada com 71,80% da média dos votos

Jordana foi eliminada do ‘BBB26’ no Paredão desta quinta-feira, 16, deixando a casa após receber 71,80% da média dos votos.
A sister disputava a preferência do público com Juliano Floss e Ana Paula Renault, que ficaram com 26,14% e 2,06% da média, respectivamente.
Confira os percentuais da votação:
Jordana
Média: 71,80%
Voto Único: 71,99%
Voto Torcida: 71,34%
Juliano Floss
Média: 26,14%
Voto Único: 25,66%
Voto Torcida: 27,27%
Ana Paula Renault
Média: 2,06%
Voto Único: 2,35%
Voto Torcida: 1,39%
