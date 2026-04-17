Jéssica Beatriz Costa mostra

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 17/04/2026 às 11h05

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, de 32 anos, divulga nas redes sociais um “antes e depois” de sua silhueta. A influenciadora mostra o resultado de um novo processo de emagrecimento, revelando mudanças significativas em suas curvas após adotar uma nova rotina. O compartilhamento do progresso tem repercutido entre seus seguidores.

O que aconteceu

Jéssica Beatriz Costa compartilha fotos de seu emagrecimento, mostrando a transformação de sua barriga e o ajuste no manequim.

A influenciadora celebrou a mudança de sua numeração, vestindo agora calça 36 e shorts “S”, algo que a deixou “surrealmente” feliz.

Seu histórico de peso inclui ter chegado a 92 kg, perdido 30 kg, e posteriormente ganhado 10 kg, buscando agora um estilo de vida mais equilibrado com apoio profissional.

Jéssica Beatriz Costa, que já vinha abordando seu processo de emagrecimento publicamente, expressou sua satisfação com as recentes transformações. “Vocês não têm noção da minha felicidade. Nessa semana, eu fui às compras, não à toa: muitas das minhas calças estão caindo”, detalhou. A mudança em sua numeração de roupas foi um dos pontos altos para a influenciadora. “Calça 36 não está mais marcando como antes. Surreal. Consegui entrar no 36. Shorts “S”, de small”, pontuou.

Qual o histórico de peso da influenciadora?

O caminho de Jéssica em direção a um corpo mais saudável não é recente. Em 2020, ela chegou a pesar cerca de 92 quilos. Nos anos seguintes, enfrentou oscilações em seu peso, perdendo inicialmente 30 quilos para depois ganhar 10 quilos novamente. Em junho de 2025, ela fez uma promessa aos seus seguidores: “Gente, eu engordei nessas últimas viagens, desde a Colômbia, 10kg. É nítido pelo meu rosto, que está redondo. Mas vocês vão ver, vou perder [esses quilos]. E é isso. Deixar registrado para vocês e para mim”, afirmou a filha de Leonardo.

A influenciadora admitiu sua dificuldade em manter um estilo de vida equilibrado. “Emagreço rápido porque sou muito 8 ou 80. Ou eu estou comendo nada, ou estou comendo o mundo. Engordo muito também por causa de bebida. Vou viajar, não vou deixar de fazer minhas coisas. Aí esqueço que existe vida pós-viagens”, explicou. Ao apresentar o novo “antes e depois”, Jéssica deu a entender que, desta vez, seu processo foi acompanhado por profissionais, buscando uma abordagem mais sustentável.