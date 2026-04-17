Alex Redano solicita 350 implantes contraceptivos para mulheres de Alvorada

Por Mateus Andrade

Publicada em 17/04/2026 às 10h51

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), apresentou indicação ao governo de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau), solicitando a aquisição e disponibilização urgente de 350 unidades de implantes contraceptivos subdérmicos (Implanon) para atender mulheres do município de Alvorada D’Oeste.

Alex Redano destacou que a medida busca ampliar o acesso a métodos contraceptivos modernos, eficazes e de longa duração, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o deputado, a disponibilização do implante subdérmico na rede pública representa avanço importante nas políticas de atenção básica e saúde reprodutiva, contribuindo diretamente para o planejamento familiar e a prevenção de gestações não planejadas.

Redano ressaltou ainda que a iniciativa pode ajudar na redução dos índices de gravidez precoce, diminuir riscos obstétricos e fortalecer as ações preventivas no sistema público de saúde. “Nosso compromisso é garantir mais qualidade de vida às mulheres e assegurar que tenham acesso a serviços de saúde eficientes e humanizados”, afirmou Alex Redano.

A indicação aponta que a aquisição das 350 unidades é necessária para atender a demanda reprimida existente em Alvorada D’Oeste, promovendo acesso igualitário a métodos contraceptivos seguros e eficazes.