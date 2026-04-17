Eyder Brasil garante por lei espaço para artistas rondonienses nas rádios e nos palcos

Por Débora M. Grécia

Publicada em 17/04/2026 às 11h33

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou o projeto de lei "Vozes de Rondônia", que institui a Política Estadual de Valorização de Artistas Locais. A proposta estabelece que emissoras de rádio do estado destinem ao menos 20% de sua programação musical diária a obras de artistas rondonienses, além de garantir que eventos públicos promovidos ou financiados pelo governo estadual reservem um mínimo de 20% das atrações para talentos locais.

A iniciativa surge em um cenário em que artistas da região Norte enfrentam barreiras de visibilidade e oportunidades fora do eixo Sul-Sudeste. Rondônia, apesar de contar com uma cena cultural rica, não fica de fora desse desafio.

O projeto define como artistas locais aqueles nascidos no estado ou residentes há pelo menos dois anos, e prevê a criação de um cadastro oficial gerido pelo órgão estadual de cultura, com critérios transparentes de seleção e rodízio entre os cadastrados.

“Rondônia tem compositores, músicos e artistas talentosos que merecem ser vistos e ouvidos. Este projeto existe para abrir essas portas e garantir que a produção cultural do nosso estado tenha espaço nas rádios e nos palcos que o poder público financia", concluiu Eyder Brasil.