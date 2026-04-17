Ruby Rose x Katy Perry: jornal detalha noite de suposta agressão sexual

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 17/04/2026 às 11h01

Uma nova investigação conduzida pela polícia de Melbourne trouxe à tona um artigo de 2011 que detalha a noite em que a atriz Ruby Rose, 40 anos, alega ter sido abusada sexualmente pela cantora Katy Perry, 41 anos. O caso, que teria ocorrido há cerca de 15 anos, ganhou contornos oficiais após uma denúncia formalizada recentemente.

O que aconteceu

Em 2011, Ruby Rose escreveu uma coluna para o jornal “Herald Sun” descrevendo aquela noite sob uma ótica, até então, recreativa. Na época, a estrela de Orange is the New Black relatou ter “perdido a dignidade” após quebrar sua sobriedade e beber excessivamente, chegando a passar mal próximo a Perry.

O roteiro daquela madrugada incluiu também uma invasão de festa, quando as duas teriam entrado de penetra em um baile de formatura no Grand Hyatt Hotel. Além disso, o grupo teria seguido para um clube noturno, onde ex-funcionários confirmam que ambas foram retiradas pelos fundos devido à embriaguez.

No entanto, o tom mudou drasticamente no último fim de semana. Ruby Rose revelou que, enquanto estava vulnerável no colo de uma amiga, teria sido vítima de agressão sexual por parte da cantora. “Levei quase duas décadas para dizer isso publicamente”, afirmou a atriz, agora aos 40 anos, ressaltando o peso do trauma.

A defesa de Katy Perry e o histórico de conflitos

A equipe de Katy Perry reagiu prontamente através de um comunicado enviado ao “Daily Mail”. Os representantes classificaram as acusações como falsas e irresponsáveis, negaram categoricamente qualquer crime, alegando que Rose possui um histórico de fazer denúncias graves contra figuras públicas que nunca foram comprovadas.

Investigação oficial e silêncio das partes

A polícia confirmou que detetives da Unidade de Investigação de Crimes Sexuais e Abuso Infantil (SOCIT) estão analisando o incidente ocorrido em 2010. “Isso significa que não posso mais comentar ou falar publicamente sobre o caso”, declarou Ruby Rose em suas redes sociais.

A atriz explicou que o silêncio é uma orientação padrão das autoridades durante o inquérito e disse sentir um “grande alívio” por iniciar o processo de cura enquanto a justiça segue com os procedimentos cabíveis. Até o momento, fotos e vídeos daquela noite voltaram a circular na internet como parte do debate público sobre o caso.