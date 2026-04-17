Líbano acusa Israel de violar cessar-fogo horas após início da trégua

Por G1

Publicada em 17/04/2026 às 10h46

O Exército do Líbano acusou Israel de violar o cessar-fogo que entrou em vigor às 18h (horário de Brasília) desta quinta-feira (16). Segundo os militares libaneses, forças israelenses bombardearam vilarejos no sul do país.

Em comunicado, o Exército libanês pediu que moradores evitem retornar às áreas atingidas. As Forças de Defesa de Israel ainda não se pronunciaram sobre as acusações.

Pouco antes do início da trégua, Israel e o grupo terrorista Hezbollah trocaram ataques. De acordo com os militares israelenses, foguetes foram lançados do Líbano contra o norte do país, e parte dos projéteis atingiu áreas civis.

Em resposta, Israel afirmou ter atacado lançadores de foguetes do Hezbollah usados no bombardeio.

Após o início do cessar-fogo, a agência estatal do Líbano disse que a artilharia israelense continuou atingindo áreas no sul do país. Já o Exército de Israel afirmou que mantém tropas na região e orientou moradores a não se deslocarem para áreas ao sul do rio Litani.

O cessar-fogo entre Israel e Hezbollah foi anunciado nesta quinta por Donald Trump. Segundo o presidente dos Estados Unidos, a trégua deve durar 10 dias.

O acordo já enfrentava incertezas antes mesmo de entrar em vigor. O Hezbollah condicionou o cumprimento à interrupção dos ataques israelenses, enquanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o pacto não previa a retirada de tropas do sul do Líbano.