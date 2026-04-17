Energisa leva orientações de segurança a trabalhadores da construção civil em Porto Velho

Por ENERGISA

Publicada em 17/04/2026 às 10h57

Diante da recorrência de acidentes fatais com a comunidade envolvendo a rede elétrica em Rondônia, a Energisa tem intensificado ações educativas em canteiros de obras por meio de Diálogos Diários de Segurança (DDS). Desde o início da iniciativa, cerca de 100 trabalhadores da construção civil já foram alcançados com orientações práticas voltadas à prevenção de acidentes. Dados da distribuidora indicam que, nos últimos sete anos, o estado registrou 50 ocorrências fatais relacionadas à rede elétrica, em sua maioria associadas a situações como intervenções próximas à rede e o toque acidental, tanto em áreas rurais quanto durante a execução de obras e reformas.

O engenheiro de segurança da Energisa Rondônia, Thiago Caires, reforça o papel da iniciativa: “Levar informação diretamente para quem está mais exposto ao risco faz toda a diferença na prevenção. O DDS permite esse contato direto com os trabalhadores, orientando de forma prática e contribuindo para evitar acidentes que, muitas vezes, acontecem por falta de conhecimento. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais esse alcance, envolvendo o maior número possível de construtoras e empresas de engenharia.”

A ação conta com o apoio de empresas do setor. Para o engenheiro de segurança do trabalho da Madecom Engenharia, Israel Pereira, a iniciativa fortalece a cultura de prevenção:

“Esse tipo de orientação trazida pela Energisa para dentro das obras contribui diretamente para reduzir riscos e proteger vidas.”

Fique atento: segurança com a rede elétrica em obras

Mantenha distância segura da rede elétrica ao manusear materiais e equipamentos

Nunca utilize ferramentas metálicas ou extensíveis próximo à fiação

Redobre o cuidado com andaimes, escadas e estruturas altas

Não realize intervenções próximas à rede elétrica sem autorização

Em caso de risco, interrompa a atividade imediatamente

Em caso de emergências envolvendo a rede elétrica, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, e a Energisa pelo 0800 647 0120.