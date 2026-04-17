Mais de 600 atletas estão confirmados na IV Copa CrediSIS de Karatê Interestilos

Por Marco Augusto Bernardi

Publicada em 17/04/2026 às 09h31

Competição acontece nos dias 18 e 19 de abril, no Ginásio Adão Lamota, em Ji-Paraná

A IV Copa CrediSIS de Karatê Interestilos acontece nos dias 18 e 19 de abril, sábado e domingo, no Ginásio Poliesportivo Adão Lamota, no segundo distrito de Ji-Paraná, município da região Central de Rondônia. A competição já conta com 750 inscrições confirmadas, sendo 602 atletas e 148 equipes, e marca ainda a I Fase Estadual da Federação de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR) para a temporada 2026.

Com apoio do Sistema CrediSIS, o evento reúne competidores de diferentes idades e níveis técnicos. A proposta é promover o desenvolvimento da modalidade no estado, criando um ambiente estruturado para disputas e integração entre atletas. A competição é organizada pela Associação de Artes Marciais e Atividades Físicas Impacto, com supervisão da FEKIR e da Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI).

A programação tem início no sábado, a partir das 8h, com a abertura oficial e as primeiras disputas nas categorias de base, incluindo kata e kumite. No domingo, a competição segue ao longo do dia, com continuidade das provas e definição dos campeões da primeira etapa estadual, que integra o calendário da modalidade em Rondônia.

Além de reunir atletas de diversas regiões, a Copa se consolida como um espaço de desenvolvimento técnico e de intercâmbio entre equipes. O crescimento no número de inscritos evidencia o avanço da modalidade no estado e o interesse crescente pela competição.

O Sensei Márcio Rogério Grosso, organizador do evento, destacou a continuidade da parceria e a relevância de ter, mais uma vez, o nome do Sistema CrediSIS associado à competição. Segundo ele, esse apoio é fundamental para garantir a estrutura do evento e ampliar o alcance da modalidade no estado.

“É muito importante contar, em mais um ano, com a parceria de quem acredita no esporte e contribui, diretamente, para a realização do evento. Levar o nome do Sistema CrediSIS fortalece a competição e demonstra o apoio de instituições que entendem o valor do esporte na formação das pessoas”, afirmou o Sensei.

Competição reunirá provas nas categorias kata, voltadas à técnica, e kumite, com disputas diretas entre atletas

Márcio também ressaltou que o aumento no número de atletas amplia o nível das disputas e cria mais oportunidades para quem está em diferentes fases dentro da modalidade. Para o organizador, a presença de competidores iniciantes e profissionais, no mesmo ambiente, contribui para o desenvolvimento técnico e o fortalecimento do karatê em Rondônia.

“A cada edição, conseguimos reunir mais atletas e equipes, o que mostra o crescimento do karatê no estado. Isso cria oportunidades para que competidores de diferentes níveis possam participar, trocar experiências e evoluir dentro da modalidade”, lembrou.

O presidente do Sistema CrediSIS, Otelo Castellani Filho, destacou que o incentivo ao esporte dialoga diretamente com os princípios do cooperativismo, especialmente o interesse pela comunidade. Ele pontuou que apoiar iniciativas como a Copa de Karatê representa um compromisso com ações que geram impacto positivo e contribuem para a formação de pessoas por meio do esporte.

“Apoiar iniciativas, como a Copa CrediSIS de Karatê, está relacionado ao nosso compromisso com as comunidades onde estamos inseridos. O esporte tem um papel importante na formação de valores e na criação de oportunidades, especialmente para crianças e jovens”, ressaltou Otelo.

Com entrada gratuita, a competição é aberta ao público e deve movimentar o Ginásio Adão Lamota durante os dois dias. A expectativa é de presença de familiares, treinadores e apoiadores da modalidade, acompanhando as disputas e incentivando os atletas.