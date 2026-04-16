Projeto Construindo Campeões atende 200 jovens na Praça CEU em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 16/04/2026 às 15h09

O programa funciona como escola de iniciação esportiva e atende atualmente cerca de 200 participantes na Praça CEU

O Projeto Construindo Campeões tem levado oportunidades para crianças e adolescentes em Porto Velho por meio do esporte. Desenvolvido pela Prefeitura, com ações coordenadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o programa funciona como escola de iniciação esportiva e atende atualmente cerca de 200 participantes na Praça CEU.

A proposta é oferecer atividades gratuitas, orientadas por profissionais, criando um ambiente que contribua para o desenvolvimento físico, social e emocional dos alunos. Participam crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, mediante matrícula e disponibilidade de vagas.

De acordo com o professor e gerente pedagógico Mauricio Rocha, o projeto atua como incentivo direto à prática esportiva desde a infância. “ Construindo Campeões é um incentivo que tem objetivo de fomentar as práticas esportivas para crianças e jovens, além de agregar essa inclusão familiar, e promover as diversas habilidades esportivas que essa criança pode vir a desenvolver com o esporte”.

De acordo com Mauricio Rocha, o projeto atua como incentivo direto à prática esportiva desde a infância

Na Praça CEU, os alunos têm acesso a três modalidades: futsal, ballet e jiu-jitsu, com turmas organizadas ao longo da semana. As aulas acontecem em diferentes dias e horários. O futsal é realizado às terças e quintas-feiras, das 8h às 10h. O ballet conta com turmas às segundas e quartas-feiras, das 8h às 10h, e também às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h. Já o jiu-jitsu acontece às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 10h e das 16h às 18h.

Além do aprendizado esportivo, o projeto contribui para a formação cidadã, estimulando disciplina, convivência e hábitos saudáveis. “Além de agregar de forma saudável na vida dessas crianças, ele também promove a inclusão social, promove o bem-estar físico e tira essas crianças da vulnerabilidade social, a gente sabe que hoje o esporte tem essa característica, é uma ferramenta muito importante para que a gente possa recrutar essas crianças de ambientes que são maléficos e trazer eles para um bem-estar bacana”.

O prefeito Léo Moraes afirma que iniciativas como o Construindo Campeões ampliam o acesso ao esporte e fortalecem o desenvolvimento das novas gerações. “Nosso objetivo é garantir que mais crianças e adolescentes tenham acesso ao esporte, com acompanhamento e estrutura adequada, criando oportunidades e contribuindo para um futuro com mais qualidade de vida e inclusão social em Porto Velho”.

Fotos: José Carlos